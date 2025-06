64 mln zł z KPO na Centrum Stomatologii w Bydgoszczy. Będzie „najnowocześniejsze w kraju”

Rozpoczynamy nasz wakacyjny konkurs. Każdego dnia - aż do piątku (4 lipca) będziemy Was pytać, gdzie bezpiecznie dojechała Iza na hulajnodze elektrycznej… Czytaj dalej »

– Będziemy mieli najnowocześniejszą stomatologię w kraju – będzie ogromny gmach budowany przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela, z tego się bardzo cieszę. Ten projekt [będzie kosztował] ponad 100 milionów, z czego 64 mln z Krajowego Planu Odbudowy, bo dbamy o to. To jest moja macierzysta uczelnia, bo kończyłem Akademię Medyczną w Bydgoszczy, ale bardzo dbam o Collegium Medicum. Jestem bardzo zadowolony z tych 64 mln zł, które udało się uzyskać na ten kierunek lekarsko-dentystyczny – komentował. Jak informuje Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, pieniądze przeznaczone zostaną głównie na budowę nowego obiektu dydaktycznego Centrum Stomatologii i przekształcenia istniejących pomieszczeń na potrzeby dydaktyczne. W czterokondygnacyjnym obiekcie będą kształcić się przyszli stomatologowie dziecięcy, ortodonci, radiolodzy, chirurdzy stomatologiczni, periodontolodzy i protetycy. Pierwsi studenci pojawią się w Centrum Stomatologii już w roku akademickim 2026/27.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.