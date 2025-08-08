Przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymają środki z KPO. Ile pieniędzy dostaną firmy z regionu?

Z dotacji skorzystało kilkadziesiąt przedsiębiorstw w regionie/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay
Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt miał pozwolić na wsparcie co najmniej 2,5 tysiąca przedsiębiorstw z branży HoReCa (sektora hotelarskiego i gastronomicznego) w skali całego kraju.
Pula środków z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 46 milionów 700 tysięcy złotych. Z dotacji skorzystało kilkadziesiąt przedsiębiorstw w regionie.
Dofinansowania wynosiły maksymalnie 540 tysięcy złotych na projekt (do 90 procent kosztów inwestycji).
– Każdy program, każda refundacja muszą być zgodne z założeniami i skontrolowane. Program zakłada wypłatę środków właśnie po realizacji projektów i po kontroli. Do tej pory wypłacono poniżej 10 procent wartości całego programu HoReCa – podkreślił w swoim komunikacie na portalu X Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
– Ani złotówka nie zostanie wypłacona na wyposażenie czy inwestycje, które nie są zgodne z programem i nie służą prowadzeniu działalności w branży turystycznej przez tych przedsiębiorców. Jeśli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości u operatorów obsługujących program, zostanie to wyjaśnione – zadeklarował Karnowski.
Użytkownicy X, media a następnie politycy od czwartkowego wieczora zamieszczali w serwisie społecznościowym przykłady firm, które otrzymały dotacje z KPO, m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki z KPO w branży HoReCa – obejmującej hotele, gastronomię i catering.
Według Dominika Tarczyńskiego, europosła z Prawa i Sprawiedliwości jest to „największa afera” obecnego rządu i przytaczane w mediach wydatki dotowane z KPO świadczą o tym, jak „absurdalnie wydatkowane były pieniądze publiczne”. Europoseł przytoczył też kilka przykładów instytucji, których wnioski o dofinansowanie w ramach KPO zostały odrzucone. Były to chociażby placówki medyczne tj. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii.
