Przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymają środki z KPO. Ile pieniędzy dostaną firmy z regionu?

2025-08-08, 18:03  Natasza Trzebuchowska/PAP/Redakcja
Z dotacji skorzystało kilkadziesiąt przedsiębiorstw w regionie/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Z dotacji skorzystało kilkadziesiąt przedsiębiorstw w regionie/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt miał pozwolić na wsparcie co najmniej 2,5 tysiąca przedsiębiorstw z branży HoReCa (sektora hotelarskiego i gastronomicznego) w skali całego kraju.

Pula środków z Krajowego Planu Odbudowy dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 46 milionów 700 tysięcy złotych. Z dotacji skorzystało kilkadziesiąt przedsiębiorstw w regionie.

Dofinansowania wynosiły maksymalnie 540 tysięcy złotych na projekt (do 90 procent kosztów inwestycji).

– Każdy program, każda refundacja muszą być zgodne z założeniami i skontrolowane. Program zakłada wypłatę środków właśnie po realizacji projektów i po kontroli. Do tej pory wypłacono poniżej 10 procent wartości całego programu HoReCa – podkreślił w swoim komunikacie na portalu X Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Ani złotówka nie zostanie wypłacona na wyposażenie czy inwestycje, które nie są zgodne z programem i nie służą prowadzeniu działalności w branży turystycznej przez tych przedsiębiorców. Jeśli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości u operatorów obsługujących program, zostanie to wyjaśnione – zadeklarował Karnowski.

Użytkownicy X, media a następnie politycy od czwartkowego wieczora zamieszczali w serwisie społecznościowym przykłady firm, które otrzymały dotacje z KPO, m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki z KPO w branży HoReCa – obejmującej hotele, gastronomię i catering.

Według Dominika Tarczyńskiego, europosła z Prawa i Sprawiedliwości jest to „największa afera” obecnego rządu i przytaczane w mediach wydatki dotowane z KPO świadczą o tym, jak „absurdalnie wydatkowane były pieniądze publiczne”. Europoseł przytoczył też kilka przykładów instytucji, których wnioski o dofinansowanie w ramach KPO zostały odrzucone. Były to chociażby placówki medyczne tj. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii.

Region

Co mogło przyczynić się do zatrucia na obozie w Pile Są nowe informacje

Co mogło przyczynić się do zatrucia na obozie w Pile? Są nowe informacje

2025-08-08, 20:27
Tramwaj przejdzie remont. Autobus trafi na kasację MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku

Tramwaj przejdzie remont. Autobus trafi na kasację? MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku

2025-08-08, 19:38
Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

2025-08-08, 18:51
45-latek został złapany przez Łowców pedofili i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

45-latek został złapany przez „Łowców pedofili” i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

2025-08-08, 18:25
Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

2025-08-08, 15:57
Broń do walki z pneumokokami jest przygotowana. Można się zgłaszać na szczepienie [TELEFONY]

Broń do walki z pneumokokami jest przygotowana. Można się zgłaszać na szczepienie [TELEFONY]

2025-08-08, 14:20
Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal [PROGRAM]

Bezpłatne rejsy, wodna kuchnia, koncerty! Wisła, królowa rzek, zaprasza na swój festiwal! [PROGRAM]

2025-08-08, 13:35
Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci Ważne badania naukowców z CM UMK

Czy w Bydgoszczy wykryty został prognostyk śmierci? Ważne badania naukowców z CM UMK

2025-08-08, 12:49
Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator o wypadku na Grunwaldzkiej

Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator o wypadku na Grunwaldzkiej

2025-08-08, 12:10

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę