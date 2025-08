Grudziądz otrzyma osiem milionów złotych z KPO. „To bardzo korzystna pożyczka”

2025-08-04, 21:17 Marcin Doliński/Redakcja

Do kasy Grudziądza trafi osiem milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Ponad osiem milionów złotych trafi do Grudziądza z Krajowego Planu Odbudowy. To refundacja poniesionych kosztów związanych z zieloną transformacją. Jak informuje Maciej Glamowski, prezydent miasta – otrzymane pieniądze to pożyczka.

– Podpisaliśmy umowę na pierwszą transzę środków z KPO na kwotę nieco powyżej ośmiu milionów złotych. To jest refinansowanie inwestycji, które przeprowadziliśmy w ubiegłych latach i już służą mieszkańcom naszego miasta. Środki z KPO to bardzo korzystna pożyczka. Oprocentowanie wynosi zero procent, prowizja przygotowawcza również, a okres kredytowania to 20 lat z opcją umorzenia pięciu procent. Z pewnością z niej skorzystamy – opisuje Glamowski.



Zrealizowane w przeszłości inwestycje to między innymi: budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów, rozwój terenów zielonych, a także modernizacja placów zabaw, boisk sportowych i wyposażenie infrastruktury turystycznej.



Umowa została podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, samorząd przygotowuje kolejne wnioski o wsparcie zrealizowanych inwestycji.