Grudziądzcy strażacy wykonali cywilizacyjny skok... prosto do nowej siedziby [zdjęcia]

2025-08-01, 10:54 Marcin Doliński/Redakcja

Od 2 sierpnia, grudziądzcy strażacy zaczną pełnić służbę w nowym budynku/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu/Facebook

Było wzruszenie, wspomnienia i pożegnanie ze starą jednostką. Grudziądzcy strażacy wraz z porannym apelem opuścili swoją starą, prawie stuletnią strażnicę. Od 2 sierpnia zaczną pełnić służbę w nowym budynku.

- Rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, dnia 1 sierpnia 2025 roku siedziba jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Grudziądzu zostaje przeniesiona - podczas pożegnania ze strażnicą odczytano oficjalny komunikat w tej sprawie.



- Nadeszła wiekopomna chwila. Przenosimy się, panowie, do nowego budynku. Mamy tam wszystko, co tylko moglibyśmy sobie wymarzyć...



- Najbardziej zapamiętam z tego miejsca klimat, no i ludzie którzy, tworzą tą jednostkę. jest tu od 22 lat, praktycznie od początku, aż do zamknięcia...



- Świetne miejsce, atmosfera, dużo wspomnień. Można powiedzieć, że to był nasz drugi dom. Zostaną wspomnienia i sentyment. Nowa jednostka to cywilizacyjny przeskok. Opuszczamy budynek powojenny, a ten nowy, to już kompletnie inny standard...



Ze strażakami rozmawiał Marcin Doliński.



Nowa siedziba została wybudowana za ponad 32 milionów złotych i znajduje się przy ulicy Wincentego Witos 6