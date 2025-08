Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak wygląda plan obchodów w regionie

W tym roku Włocławek będzie gospodarzem wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Wszystko rozpocznie się o godz. 17:00, przy Pomniku Armii Krajowej w Parku Łokietka. Następnie główna część uroczystości przeniesie się na Plac Wolności. W apelu pamięci wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, wojewódzkich i miejskich służb, harcerze, przedstawiciele organizacji społecznych i mieszkańcy. Po apelu pamięci, o godz. 18.15 w Teatrze Impresaryjnym zagra Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, którą będzie dyrygował mjr. Dominik Sierzputowski. Wystąpią: Emilia Hamerlik, Joanna Krause. W Bydgoszczy uroczystości rozpoczną się o 15.30 mszą świętą w Kościele Garnizonowym. O godz. 17:00 bydgoszczanie spotkają się na skwerze Inwalidów Wojennych przy pomniku Powstania Warszawskiego, u zbiegu ulic Gdańskiej i Czerkaskiej. Gród Kopernika zaprasza do Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski. Uroczystość odbędzie się pod obeliskiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej o godz. 17:00 w programie między innymi wykonanie pieśni powstańczych przez Orkiestrę Wojskową w Toruniu i występ Chóru Lutnia. W trakcie uroczystości będzie kolportowana Gazetka Powstańcza. W Grudziądzu apel odbędzie się z asystą Wojska Polskiego pod pomnikiem gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego. Inowrocław upamiętni powstańców na Skwerze Sybiraków.

