W godzinę „W” zawyły syreny. Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w regionie [zdjęcia]

2025-08-01, 19:42 Michał Zaręba/Marek Ledwosiński/Redakcja

Uroczystość 81. rocznicy Powstania Warszawskiego w Toruniu zorganizowano przed pomnikiem ku czci Żołnierzy Armii Krajowej/fot: Michał Zaręba

Uroczystość patriotyczna z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyła się w Toruniu przed pomnikiem ku czci Żołnierzy Armii Krajowej. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządu. Wojewódzkie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego zorganizowano we Włocławku. O bohaterach pamiętali również bydgoszczanie.

– Skala ich bohaterstwa dociera do nas szczególnie w tym czasie, gdy przeszło od trzech lat toczy się wojna w sąsiedniej Ukrainie. Okrutna, niezrozumiała wojna, której miało już nigdy nie być, po doświadczeniach hitleryzmu i stalinizmu – mówił Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia.



– Podstawą wychowania w Związku Harcerza Polskiego jest właśnie patriotyzm – podkreślał Remigiusz Bąk, drużynowy 85. Toruńskiej Drużyny Starszoharcerskiej.



– Dla mnie wojsko to świętość. 55 lat byłam w wojsku, szykowaliśmy się na pomoc dla Warszawy. Doszliśmy do Lublina, ale nie można było. Zabijali nas, wróciliśmy się. Do końca wojny byłam w AK – opowiadała jedna z weteranek.



Uroczystości upamiętniające 63 dni walki o wyzwolenie stolicy spod okupacji hitlerowskiej odbyły się w wielu miejscach regionu.



Podział podczas obchodów we Włocławku

Wojewódzkie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego zorganizowano we Włocławku.



Wojewoda zorganizował obchody przy Pomniku Żołnierza Polskiego, który jest przebudowanym pomnikiem Armii Radzieckiej. Działacze Prawa i Sprawiedliwości zrobili uroczystość przy pomniku Armii Krajowej. Krzysztof Kukucki, prezydent miasta próbował załagodzić sytuację.



– 1 sierpnia to nie czas, żeby szukać różnic. Myślę, że lepiej znaleźć to, co buduje naszą polską wspólnotę. Z szacunku do drugiego człowieka i dojrzałości obywatelskiej, uważam, że trzeba szukać mostów, a nie je wysadzać – mówił Kukucki.



Po krótkiej, wspólnej uroczystości, działacze Prawa i Sprawiedliwości wraz z częścią włocławian udali się do pobliskiego kościoła na mszę w intencji powstańców. Pozostali przeszli na plac Wolności, pod Pomnik Żołnierza Polskiego. Tam ruszyła oficjalna wojskowa feta z udziałem wicewojewody Michała Koniucha.



– Dzisiaj nie jesteśmy widzami historii. Nie jesteśmy jej komentatorami. Stoimy na jej linii frontu. Nie z bronią, lecz z pamięcią. Właśnie ta świadoma pamięć – wierna, nieodkładana na potem, jest obowiązkiem, który przyjmujemy, gdy wybije godzina „W” – mówił Koniuch.



Po oficjalnej części obchodów, w Browarze B. odbył się koncert orkiestry wojskowej.



Bydgoszczanie oddali hołd przy pomniku Powstania Warszawskiego

Bydgoskie obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się od mszy św. w Kościele Garnizonowym. Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie na skwerze u zbiegu ulic Gdańskiej i Czerkaskiej, gdzie znajduje się pomnik Powstania Warszawskiego.



Uroczystość rozpoczęła się o 17:00 - godzinie „W” – w Bydgoszczy zawyły syreny alarmowe. Chwilą ciszy, pełną zadumy, uczczono pamięć poległych Bohaterów.