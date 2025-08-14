Budowali pomnik, wykopali szkielety. Inwestycja we Włocławku wstrzymana

Budowa Pomnika Włocławskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej została wstrzymana/fot. Marek Ledwosiński, Archiwum
Prokuratura wstrzymuje budowę Pomnika Włocławskich Ofiar Zbrodni Katyńskiej! Powodem jest wydobycie ludzkich szkieletów w trakcie prac ziemnych.
Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma ustalić , z jakiego okresu pochodzą szczątki. Sprawa wydaje się jednak oczywista - cały obecny Zielony Rynek – miejsce, gdzie stoi włocławski ratusz, przed którym wznoszony jest pomnik, to dawny cmentarz komunalny.
Cmentarz został założony na początku XIX wieku działał prawie sto lat. Później szczątki zostały przeniesione do zbiorowej mogiły na nowej miejskiej nekropolii. Jak widać - nie wszystkie. Prokurator Tomasz Chechła mówi, że gdy tylko biegły potwierdzi, z jakich czasów pochodzą szczątki, budowa ruszy na nowo. - Teren zostanie oddany zaraz po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej – zapowiada. - W procedurze karnej przede wszystkim liczą się opinie pisemne. W związku z tym został powołany biegły, szczątki są już przekazane i dopiero w przyszłym tygodniu - zgodnie z tym, co przekazał biegły - będzie opinia pisemna, która będzie dołączona do akt i będzie już całkowicie rozstrzygać ten temat.
Zielony Rynek to jeden z największych placów Włocławka. Stoi na nim Urząd Miasta, sklep wielkopowierzchniowy, dwa duże parkingi, jest nawet skwer z fontanną. Od lat wszelkie prace ziemne odkrywają szczątki ludzkie po dawnym, XIX-wiecznym cmentarzu komunalnym.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę