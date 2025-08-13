Ma zejść z pomnika i wyjść z podręcznika! Konkurs na stylową pamiątkę po Koperniku

2025-08-13, 07:55 Monika Kaczyńska/Redakcja

Choć minęło wiele lat, Muzeum Okręgowe w Toruniu chce zapamiętywać Mikołaja Kopernika, ale już w nowoczesny sposób/fot. bilety.muzeum.torun.pl

„Pamiętam Kopernika” - tak nazywa się konkurs Muzeum Okręgowego w Toruniu. Chodzi o przygotowanie pamiątki kopernikańskiej XXI wieku. Udział może wziąć każdy, kto ma pomysł na przygotowanie współczesnej pamiątki nawiązującej do astronoma.

Kopernik na przypince, na talerzu, na zeszycie i zakładce. Jego twarz i symbolikę wszyscy kojarzą z przedmiotów w naszych domach, należących do rodziców i dziadków, którzy brali niegdyś udział w wycieczkach do Torunia czy obchodach 500. rocznicy urodzin astronoma, które hucznie obchodzono w 1973 roku.



Jak połączyć tradycję upamiętniania astronoma i współczesne możliwości projektowe i artystyczne? O konkursie opowiedziała Monice Kaczyńskiej Alicja Marika Lubowicka z Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- Konkurs będzie odnosił się do nowej wersji pamiątki kopernikańskiej, która może być zainspirowana tym, co prezentowano, np. w czasach PRL. A były to przeróżne przedmioty, ale przede wszystkim przedmioty, których my używamy na co dzień - mówi Alicja Marika Lubowicka. - Mamy etui do okularów, lusterko z Mikołajem Kopernikiem, przepiękną biżuterię, która była produkowana przez spółdzielnie. Dużą popularnością cieszyły się - i cieszą się - świece. W latach 70. powstało bardzo wiele pięknych świec między innymi ze spółdzielni w Gniewkowie, które były projektowane przez profesjonalnych artystów. Najciekawsze jest to, że my wyobrażamy sobie, że koszulki, t-shirty, które przywozimy z wakacji to jest coś nowego, co ma może 20 - 30 lat. Chętnie je nosimy, natomiast już w latach 70. one były projektowane i produkowane na całym świecie. Szkoła Polonijna w Australii, w 73' roku wyprodukowała swoją własną koszulkę z Mikołajem Kopernikiem (...).



Do zdobycia są trzy nagrody, a wybrane prace zostaną zaprezentowane w Domu Mikołaja Kopernika.

Prace należy przesłać do dnia 6 października 2025 r. na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs „Pamiętam Kopernika” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Muzeum Okręgowego w Toruniu. Obrady jury i wyłonienie laureatów nastąpi do 20 października 2025 r.. Wystawa pokonkursowa planowana jest od 28 października do 31 grudnia 2025 r., a poprzedzi ją gala wręczenia nagród i uroczyste otwarcie 28.10.2025 r.



Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Muzeum Okręgowego w Toruniu.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej i :TUTAJ