Ma zejść z pomnika i wyjść z podręcznika! Konkurs na stylową pamiątkę po Koperniku

2025-08-13, 07:55  Monika Kaczyńska/Redakcja
Choć minęło wiele lat, Muzeum Okręgowe w Toruniu chce zapamiętywać Mikołaja Kopernika, ale już w nowoczesny sposób/fot. bilety.muzeum.torun.pl

Choć minęło wiele lat, Muzeum Okręgowe w Toruniu chce zapamiętywać Mikołaja Kopernika, ale już w nowoczesny sposób/fot. bilety.muzeum.torun.pl

„Pamiętam Kopernika” - tak nazywa się konkurs Muzeum Okręgowego w Toruniu. Chodzi o przygotowanie pamiątki kopernikańskiej XXI wieku. Udział może wziąć każdy, kto ma pomysł na przygotowanie współczesnej pamiątki nawiązującej do astronoma.

Kopernik na przypince, na talerzu, na zeszycie i zakładce. Jego twarz i symbolikę wszyscy kojarzą z przedmiotów w naszych domach, należących do rodziców i dziadków, którzy brali niegdyś udział w wycieczkach do Torunia czy obchodach 500. rocznicy urodzin astronoma, które hucznie obchodzono w 1973 roku.

Jak połączyć tradycję upamiętniania astronoma i współczesne możliwości projektowe i artystyczne? O konkursie opowiedziała Monice Kaczyńskiej Alicja Marika Lubowicka z Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Konkurs będzie odnosił się do nowej wersji pamiątki kopernikańskiej, która może być zainspirowana tym, co prezentowano, np. w czasach PRL. A były to przeróżne przedmioty, ale przede wszystkim przedmioty, których my używamy na co dzień - mówi Alicja Marika Lubowicka. - Mamy etui do okularów, lusterko z Mikołajem Kopernikiem, przepiękną biżuterię, która była produkowana przez spółdzielnie. Dużą popularnością cieszyły się - i cieszą się - świece. W latach 70. powstało bardzo wiele pięknych świec między innymi ze spółdzielni w Gniewkowie, które były projektowane przez profesjonalnych artystów. Najciekawsze jest to, że my wyobrażamy sobie, że koszulki, t-shirty, które przywozimy z wakacji to jest coś nowego, co ma może 20 - 30 lat. Chętnie je nosimy, natomiast już w latach 70. one były projektowane i produkowane na całym świecie. Szkoła Polonijna w Australii, w 73' roku wyprodukowała swoją własną koszulkę z Mikołajem Kopernikiem (...).

Do zdobycia są trzy nagrody, a wybrane prace zostaną zaprezentowane w Domu Mikołaja Kopernika.
Prace należy przesłać do dnia 6 października 2025 r. na adres organizatora z dopiskiem „Konkurs „Pamiętam Kopernika” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Muzeum Okręgowego w Toruniu. Obrady jury i wyłonienie laureatów nastąpi do 20 października 2025 r.. Wystawa pokonkursowa planowana jest od 28 października do 31 grudnia 2025 r., a poprzedzi ją gala wręczenia nagród i uroczyste otwarcie 28.10.2025 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej i :TUTAJ

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
„Pamiętam Kopernika” - tak nazywa się konkurs przygotowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu na stworzenie pamiątki kopernikańskiej XXI wieku. Inspiracją mogą być stare pamiątki/fot. Monika Kaczyńska „Pamiętam Kopernika” - tak nazywa się konkurs przygotowany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu na stworzenie pamiątki kopernikańskiej XXI wieku. Inspiracją mogą być stare pamiątki/fot. Monika Kaczyńska

Region

Polska noblistka bez połowy nazwiska Petycja o dopisanie Skłodowskiej na euro banknocie

Polska noblistka bez połowy nazwiska? Petycja o dopisanie „Skłodowskiej" na euro banknocie

2025-08-13, 07:00
Pierwsza Dama polskiej piosenki, Irena Santor, odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku

Pierwsza Dama polskiej piosenki, Irena Santor, odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku

2025-08-12, 21:00
Przez sześć lat głosowali i się doczekali Kolejny etap budowy Wielkiej Pętli Fordonu [zdjęcia]

Przez sześć lat głosowali i się doczekali! Kolejny etap budowy Wielkiej Pętli Fordonu [zdjęcia]

2025-08-12, 20:15
Rakieta z siedmiu tysięcy zapałek. Iga Świątek dostanie prezent od artysty z gminy Sicienko

Rakieta z siedmiu tysięcy zapałek. Iga Świątek dostanie prezent od artysty z gminy Sicienko

2025-08-12, 19:22
Kapitan Grzegorz Nadolny nowym dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Kapitan Grzegorz Nadolny nowym dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

2025-08-12, 18:31
W Grudziądzu głowią się nad opłatą za śmieci. Liczenie od osoby nie sprawdziło się

W Grudziądzu głowią się nad opłatą za śmieci. Liczenie „od osoby" nie sprawdziło się

2025-08-12, 17:29
Rajskie rośliny, średniowieczny plan i zielony tunel. Zamek w Świeciu zyska nowe otoczenie

Rajskie rośliny, średniowieczny plan i zielony tunel. Zamek w Świeciu zyska nowe otoczenie

2025-08-12, 16:39
Podopieczni toruńskiej Sercowni pojechali nad morze. Dwadzieścia lat na to czekałam

Podopieczni toruńskiej „Sercowni" pojechali nad morze. „Dwadzieścia lat na to czekałam!"

2025-08-12, 14:47
Po pożarze samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na DK10 w Emilianowie [zdjęcia]

Po pożarze samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na DK10 w Emilianowie [zdjęcia]

2025-08-12, 12:50

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę