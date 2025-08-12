2025-08-12, 21:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Pierwsza Dama polskiej piosenki, Irena Santor, odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku/fot. Marek Ledwosiński

Irena Santor jest patronką międzynarodowego festiwalu „Vistula Souds". W Ciechocinku rozpoczęła się właśnie czwarta edycja tej imprezy. Od tego roku festiwal nosi imię Ireny Santor. Sama piosenkarka nie kryła wzruszenia po odsłonięciu tablicy z własnym nazwiskiem.

Towarzyszył jej kilkusetosobowy tłum wielbicieli - głównie kuracjuszy kujawskiego kurortu.

- Spotkał mnie honor. Jestem zaszczycona i dumna, że mogę odkrywać swoją gwiazdę... Choć może powinnam być skromna? Ale ja bardzo się cieszę. To dla mnie wielki zaszczyt. Ta gwiazda została bardzo ładnie skomponowana. W dodatku tam jest mikrofon, czyli atrybut mojego zawodu. Dziękuję z całego serca. Chciałabym, żeby Ciechocinek obrastał w ten festiwal, który powinien mu przynieść wiele dobrego.



W tej chwili w ciechocińskim Teatrze Letnim trwa koncert inauguracyjny festiwalu „Vistula Sounds". Na scenie kilkudziesięciu wykonawców z całej Europy. Gwiazdą wieczoru jest Ania Rusowicz.





