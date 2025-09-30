61-latek zginął podczas prac polowych. Tragedia w Liciszewach pod Toruniem

2025-09-30, 12:44  Agata Raczek
Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia w Liciszewach w powiecie toruńskim. W poniedziałek służby zostały poinformowane o śmierci mężczyzny.

61-latek zmarł podczas prac polowych. Służby zostały poinformowane o wypadku o godz. 10.30. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, mężczyzna wypadł z kombajnu i znalazł się pod maszyną.

- Wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich, jednak dokładne przyczyny i okoliczności śmierci będą teraz wyjaśniane w ramach prokuratorskiego śledztwa - przekazała nam asp. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskich policjantów.

