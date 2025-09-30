Okradał domy w budowie i garaże w Bydgoszczy i okolicach. Wynosił elektronarzędzia i rowery

2025-09-30, 14:47  Redakcja
W mieszkaniu 28-latka oraz jego samochodzie zabezpieczono skradzione elektronarzędzia/fot. materiały policji

Zatrzymany przez policję 28-letni mieszkaniec powiatu nakielskiego włamał się do dziesięciu domów i garaży. Znieważył też miejsce spoczynku zmarłego, niszcząc nagrobek.

Do kradzieży i włamań dochodziło na ulicach Kalinowej, Maciaszka, Botanicznej i Rekinowej w Bydgoszczy i w jednej z miejscowości w okolicy zamieszkania podejrzanego.- Znikały tam elektronarzędzia oraz inne wartościowe przedmioty – takie, jak rower czy butle gazowe – informuje nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Lista łupów jest bardzo długa. To między innymi: szlifierki kątowe, poziomice laserowe, młotowiertarki, niwelator optyczny, wiertarki sieciowe i  udarowe, młot wyburzeniowy, akumulatory i ładowarki do tych narzędzi.

Policjanci - gromadząc materiał dowodowy - nabrali podejrzeń, że za wszystkim stoi ta sama osoba. Trop prowadził do jednej z miejscowości w powiecie nakielskim. - Tam też funkcjonariusze zatrzymali 28-latka. W jego miejscu zamieszkania oraz aucie zabezpieczyli sporą ilość skradzionych narzędzi – informuje policjantka.

Łącznie funkcjonariusze udowodnili 28-latkowi dziesięć kradzieży i włamań na łączną kwotę ponad 46 tysięcy złotych. Ostatnie z dokonanych przez niego przestępstw dotyczy znieważenia miejsca pochówku zmarłego, poprzez zniszczenie nagrobka, czym spowodował straty na 1600 złotych. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Bydgoszcz
