Zderzenie dwóch aut, zerwana linia energetyczna. Kolizja koło Sępólna Krajeńskiego
Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze nr 25 w naszym regionie. Doszło do tego około 17:30 w miejscowości Olszewka między Mąkowarskiem a Sępólnem Krajeńskim.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - nie ma osób poszkodowanych, ale została uszkodzona linia energetyczna. Ze wstępnych ustaleń policjantów - jak przekazała nam st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy sępoleńskiej policji - do zderzenia doszło podczas nieprawidłowego wymijania się mercedesa i volkswagena.
W miejscu tego zdarzenia, w Olszewce, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Wałdówka obowiązuje ruch wahadłowy.