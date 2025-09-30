Zderzenie dwóch aut, zerwana linia energetyczna. Kolizja koło Sępólna Krajeńskiego

2025-09-30, 19:06 Maciej Wilkowski/Redakcja

Wypadek w w miejscowości Olszewka między Mąkowarskiem a Sępólnem Krajeńskim/fot. radiopik.pl

Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze nr 25 w naszym regionie. Doszło do tego około 17:30 w miejscowości Olszewka między Mąkowarskiem a Sępólnem Krajeńskim.

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - nie ma osób poszkodowanych, ale została uszkodzona linia energetyczna. Ze wstępnych ustaleń policjantów - jak przekazała nam st. asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy sępoleńskiej policji - do zderzenia doszło podczas nieprawidłowego wymijania się mercedesa i volkswagena.



W miejscu tego zdarzenia, w Olszewce, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Wałdówka obowiązuje ruch wahadłowy.