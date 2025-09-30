Nie żyje 15-letni mieszkaniec bydgoskiej bursy. Prokuratura prowadzi śledztwo

2025-09-30, 15:43  Agata Raczek/Redakcja
Bursa przy ul. Swarzewskiej/fot. bursa2.bydgoszcz.pl

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w bydgoskiej bursie. W czwartek (25 września) wieczorem, 15-letni chłopak wypadł z okna na czwartym piętrze bursy przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy. Nastolatek trafił do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł w minioną niedzielę (28 września)

- Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci chłopca - informuje prokurator Agnieszka Golińska-Żołyniak z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ i dodaje, że wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
- Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia niespełna 16-letniego chłopca zamieszkującego w bursie, namową lub przez udzielenie pomocy, do targnięcia się na swoje życie. Na ten moment żadne okoliczności nie wskazują, aby ktoś przyczynił się do śmierci tego chłopca. Zdarzenia miało miejsce 25 września. Niestety, mimo udzielenia pomocy medycznej, 28 września chłopiec zmarł. W toku postępowania wyjaśnione są też okoliczności, w jakich chłopiec znalazł się w posiadaniu alkoholu.

Prokurator zapowiada, że przesłuchani będą świadkowie, pracownicy bursy i wszystkie inne osoby, które mogą mieć ważne informacje na temat tego zdarzenia.

Z kolei Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego ratusza zapewnia, że zgodnie z procedurami pracownicy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę. Dodatkowo została zapewniona pomoc psychologiczna wychowankom i pracownikom bursy:
- Od godzin porannych w piątek, w bursie pojawił się zespół psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W pierwszym momencie wsparcia udzielano przede wszystkim wychowawcom bursy, którzy podejmowali działania tuż po zdarzeniu, czyli wezwali pomoc, udzielali informacji policji, udzielali wsparcia wychowankom. Pomocy psychologicznej udzielono także tym wychowankom, którzy tego dnia zostali w bursie i chcieli z takiej pomocy skorzystać. Równolegle pomoc psychologiczna była udzielana w szkołach, których uczniami są wychowankowie bursy.

Na środę (1 października) zaplanowana jest sekcja zwłok tragicznie zmarłego 15-latka.

