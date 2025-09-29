Śmiertelny wypadek w Mieczkowie. 62-letni rowerzysta został potrącony przez ciągnik

2025-09-29, 16:32 Agata Raczek/Redakcja

W Mieczkowie doszło do śmiertelnego potrącenia 62-letniego rowerzysty/fot.: JRG Szubin

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (29 września) o godz. 14:16. W Mieczkowie (pow. nakielski) kierowca ciągnika śmiertelnie potrącił 62-letniego rowerzystę.

– Po godzinie 14:00 strażacy otrzymali informację o wypadku w Mieczkowie koło kcyni. Doszło tam do potrącenia rowerzysty przez kierującego ciągnikiem rolniczym. Niestety było to potrącenie ze skutkiem śmiertelnym. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i wspomagali pracę policji, która dokładnie wyjaśnia okoliczności zdarzenia – mówi st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków.



Funkcjonariusze próbują odtworzyć przebieg zdarzeń, które doprowadziły do tragedii.



– Ze wstępnych ustawień policji wynika, że 47-letni kierujący ciągnikiem rolniczym wyprzedzał jadącego jezdnią 62-letniego kierującego rowerem. W trakcie jazdy rowerzysta z nieznanej przyczyny zjechał w kierunku maszyny rolniczej, uderzając w nią, a następnie upadł na ziemię. W wyniku powstałych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kierujący maszyną rolniczą był trzeźwy – przekazuje mł. asp. Kamil Smoliński, rzecznik nakielskich policjantów.



W miejscu zdarzenia trwa akcja służb ratowniczych. Działania prowadzi także prokurator.