Potrącenie rowerzysty na ulicy Ślaskiego w Toruniu. Wysoki mandat dla sprawcy

2025-09-27, 15:16  Robert Duliński/Redakcja
Rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Opel/fot. Archiwum

Rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Opel/fot. Archiwum

W sobotę (27 września) po godzinie 13:00 na ulicy Ślaskiego w Toruniu. Rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem marki Opel. Doszło do zderzenia obu kierujących.

Jak poinformowała asp. Dominika Bocian, rzecznik prasowa toruńskiej policji w zderzeniu nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, a przybyli na miejsce mundurowi nałożyli na sprawcę kolizji mandat w wysokości 1500 złotych.

