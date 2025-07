15-latek na hulajnodze elektrycznej uderzył w motorowerzystę. Sprawa skończy się w sądzie

2025-07-31, 13:27 Redakcja

Dwóch nieletnich z Rypina odpowie za kierowanie hulajnogą elektryczną bez uprawnień/fot. materiały policji

Dwóch nieletnich z Rypina odpowie za kierowanie hulajnogą elektryczną bez uprawnień, a jeden z nich dodatkowo za spowodowanie kolizji.

W miniony wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji z udziałem kierującego hulajnogą elektryczną, do której doszło na terenie Rypina.



- Jak wstępnie ustalili policjanci, 15-latek jadący po chodniku hulajnogą uderzył w stojący motorower i doprowadził do wywrócenia się motorowerzysty oraz pojazdu – informuje asp. sztab. Dorota Rupińska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Rypinie. - Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Policjanci ustalili jednak, że 15-latek poruszał się hulajnogą bez wymaganych uprawnień.



Uprawnień nie miał też 13-latek, który jechał drugą hulajnogą. - Materiały tej sprawy zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Rypinie. Obaj odpowiedzą za jazdę bez uprawnień, a 15-latek dodatkowo za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje policjantka. Funkcjonariusze sprawdzą również, jak nieletni weszli w posiadanie pojazdów, do poruszania których, nie mieli uprawnień.