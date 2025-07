Goszczą tu filozofów i miłośników folkloru! Polskie Radio PiK w „Gacówce Pałuckiej” [zdjęcia]

2025-07-28, 09:14 Maciej Wilkowski/Redakcja

„Gacówka Pałucka” we wsi Studzienki/fot. Maciej Wilkowski, archiwum

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” tym razem wybraliśmy się na Pałuki – do wsi Studzienki. Znajduje się tu „Gacówka Pałucka” – siedlisko, w którym już w najbliższą sobotę (2 sierpnia) odbędzie się impreza etno-folk „Pałukowisko”. Będzie regionalne, klimatycznie i atrakcyjnie!

To właśnie w „Gacówce Pałuckiej” w lipcu zorganizowano Letni Festiwal Filozofii FiloZośka (więcej o wydarzeniu pisaliśmy TUTAJ), ale miejsce jest przyjazne także najmłodszym – dopiero co gościło półkolonistów z bydgoskiego Pałacu Młodzieży. – Były warsztaty plastyczne, ognisko, tradycyjne zabawy, dzieci uczyły się chodzić na szczudłach, strzelały z procy, rzucały do celu – opisuje Patrycja Cywińska-Gacka, gospodyni siedliska.



– Od wesołych, zabawowych atrakcji dla dzieci przechodzimy płynnie do filozofowania na najwyższym poziomie – bo podczas festiwalu mamy tutaj wybitnych gości z uniwersytetów w całej Polsce – przeskakujemy do imprezy o charakterze etno-folk, osadzonej w tradycji Pałuk – Pałukowiska – mówi.



– To wydarzenia rozwinęło się zaskakująco dobrze – zeszłoroczna, piąta edycja zaskoczyła nas liczbą gości – okazało się, że było ok. 700 osób, a wszystko to na naszym podwórku, na podwórku naszego siedliska, czyli domu, w którym mieszkamy – tłumaczy.



Jak narodziły się „Gacówka” – i Pałukowsko? – Pomysł był prosty – po przeprowadzeniu się 10 lat temu z Bydgoszczy do Studzienek poczuliśmy zew wsi i ducha tych drzew, trawy i starego domu, w którym zamieszkaliśmy, który odremontowaliśmy. Tak jak nie czułam [swoich] korzeni kujawskich w Bydgoszczy – w sensie etnograficznym – tak tutaj, na wsi, wszystko się odmieniło – stwierdziliśmy, że warto zorganizować coś integrującego – opisuje Cywińska-Gacka.



Gospodarze zaaranżowali między innymi stodołę na potrzeby kulturalno-oświatowe – występów, warsztatów. Różnym „uzbieranym” rzeczom dają drugie życie. – Co roku czegoś przybywa i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – dodaje Michał Gacka.



Tegoroczne Pałukowisko już 2 sierpnia. – Będą warsztaty zielarskie, warsztaty śpiewu, będziemy malować torby, będą zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty – wylicza gospodyni Gacówki. Wystąpią: Hydrofonika z Gdańska (muzyka celtycka), zespół regionalny Pałuki, Svahy, będzie też ukraiński zespół, który zinterpretuje polskie pieśni tradycyjne. Zaplanowano też nowości, w tym konkurs na najpiękniejszy wianek. Nie zabraknie również jedzenia, o co zadbają Koła Gospodyń Wiejskich.

Początek wydarzenia o godz. 14:00.



Cała relacja z „Gacówki Pałuckiej” poniżej.



Relacje z innych naszych podróży po regionie zamieszczone są TUTAJ.

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” przez całe wakacje odwiedzamy miejsca atrakcyjne, intrygujące, ciekawe. Takie, które są turystycznymi „perełkami”, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Albo wiedzą, słyszeli, ale nigdy tam nie byli.