Zamek krzyżacki i okazały kościół. „Wakacyjny przewodnik po regionie” dziś jest w Świeciu [zdjęcia]

2025-07-31, 09:22 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Tomasz Kaźmierski z PR PiK rozmawia z Michałem Golińskim z Centrum Kultury w Świeciu/fot. materiały PR PiK

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” dziś wybraliśmy się do Świecia nad Wisłą. Dlaczego warto odwiedzić do miasto?

Na pewno z powodu zamku krzyżackiego, który niedawno przeszedł kolejny remont, a wszystko po to by był jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystów.



Jednak w naszym „Wakacyjnym przewodniku po regionie" opowiadaliśmy także o tzw. starej farze, która - w zasadzie - stoi w polu. Dlaczego okazały kościół znajduje się poza miastem?



By odpowiedzieć na to pytanie musimy poznać historię Świecia, a pomaga nam w tym Michał Goliński z Centrum Kultury w Świeciu. - Żeby zrozumieć całość historii Świecia i dlaczego jest nazywane „wędrującym miastem”, musimy cofnąć się co najmniej do roku 1198, czyli czasów książęcych, kiedy Świecie było jednym z najbardziej ważnych ośrodków książęcych na tzw. zwanym Pomorzu Gdańskim – opowiadał. - Jest to pierwsza historyczna wzmianka o Świeciu, ale miasto musi być znacznie starsze. (…)

