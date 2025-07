Włocławek upamiętni poległych w Katyniu. Rozpoczęła się budowa pomnika

2025-07-31, 19:11 Marek Ledwosiński/Redakcja

We Włocławku ruszyła budowa Pomnika Katyńskiego. Obelisk będzie wzniesiony na skwerze przed ratuszem/fot. Marek Ledwosiński

We Włocławku ruszyła budowa Pomnika Katyńskiego. Obelisk będzie wzniesiony na skwerze przed ratuszem. Dla bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienia budowy teren został właśnie ogrodzony.

- W 2019 roku rada miasta Włocławek podjęła uchwałę, w sprawie wzniesienia pomnika, który będzie poświęcony mieszkańcom Włocławka i powiatu włocławskiego, ofiarom Zbrodni Katyńskiej 1940 roku - wyjaśnia Aleksandra Bartoszewska z Urzędu Miasta we Włocławku.

- Teraz teren budowy tego pomnika został wygrodzony. Jest to skwer imienia Lecha i Marii Kaczyńskich. Do końca listopada ten teren będzie zajęty właśnie pod budowę pomnika.



Wzniesienie Pomnika Katyńskiego we Włocławku to inicjatywa Społecznego Komitetu Budowy, który przez minione lata prowadził społeczną zbiórkę pieniędzy na ten cel. Projekt wykonał - jako dzieło pro bono - znany włocławski rzeźbiarz, Antoni Bisaga, który jest autorem m.in. Pomnika Armii Krajowej we Włocławku. Więcej o artyście: TUTAJ





Pomnik będzie miał wstępnie ok. 4,5 metra wysokości, znajdą się na nim nazwiska 118 pomordowanych osób z Włocławka i powiatu. Wszystkie nazwiska pomordowanych zostały skonsultowane z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Odsłonięcie Pomnika Komitet Budowy przewiduje w 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz napaści wojsk sowieckich na Polskę.









Komitet planuje także wydać okolicznościową publikację zawierającą życiorysy 118 pomordowanych, a także wprowadzenie w problematykę wydarzeń z kwietnia 1940 roku. Więcej na stronie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego: TUTAJ