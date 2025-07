Dla turystyki zwierają szyki. W Toruniu powstało stowarzyszenie promujące miasto

2025-07-31, 20:33 Michał Zaręba/Redakcja

Metropolia Toruńska powołała stowarzyszenie, które zajmie się rozwojem turystyki/fot. torun.pl

Metropolia Toruńska powołała stowarzyszenie, które zajmie się rozwojem turystyki. Zaplanowano m.in udział w krajowych i międzynarodowych targach, organizowanie imprez i szkoleń. Oprócz toruńskiego samorządu założycielami są też Powiat Toruński i Gmina Zławieś Wielka.

- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolii Toruńskiej ma stanowić napęd dla wszystkich gmin i powiatów tworzących tę Metropolię, budować nowy organizm i zwiększać potencjał - mówi zastępca prezydenta Torunia, Adam Szponka. - Turystyka jest istotnym kołem zamachowym naszej metropolii, to trzeci pracodawca w Toruniu. Warto dodać, że w roku 2024 nasze miasto odwiedziło 2,5 mln osób. Ważne jest dla nas to, aby turysta został u nas jak najdłużej – zarówno w Toruniu, jak i w stowarzyszonych gminach i powiatach - wyjaśniał.



- Jako miasto Toruń, chcemy być takim przysłowiowym koniem pociągowym, tą rozpoznawalną marką, która przy okazji ukaże atrakcje naszej metropolii - mówi Ewa Banaszczuk-Kisiel – dyrektor Biura Rozwoju Turystyki w Urzędzie Miasta. - Widzimy, że są takie okresy w roku, gdy tych turystów jest bardzo dużo. Chcemy im zaproponować przedłużenie pobytu w Toruniu, również poprzez odwiedzanie okolic Torunia, czyli będziemy mieli gotowe produkty do sprzedawania na zewnątrz. Chełmno, zamek w Golubiu-Dobrzyniu, Wielka Nieszawka i Park Olenderski - każdy ma coś ciekawego do pokazania. Mamy Zamek Dybowski i Zamek Krzyżacki w Toruniu, ale także ruiny w Złotoryi do których można dopłynąć łodzią.



Członkami założycielami Stowarzyszenia LOT Metropolii Toruńskiej są: Gmina Miasta Toruń, Powiat Toruński, Gmina Zławieś Wielka, Towarzystwo Miłośników Torunia, Stowarzyszenie Metropolia Toruńska, Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER oraz Snake S.C.



Celem działania Stowarzyszenia ma być szeroko pojęta koordynacja działań turystycznych na terenie Metropolii Toruńskiej, m. in. poprzez: budowanie pozytywnego wizerunku Torunia oraz Obszaru Metropolitalnego Torunia jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, wspieranie rozwoju rynku turystycznego, promocję atrakcji, wydarzeń, obiektów i produktów turystycznych, prowadzenie i rozwój działalności informacji turystycznej czy też prowadzenie działalności w zakresie rozrywki, sportu, rekreacji, ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w sferze turystyki.



Więcej w relacji Michała Zaręby.