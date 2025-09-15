Metropolia Toruńska otwiera się na inwestorów. Podpisano list intencyjny

2025-09-15, 19:42  Michał Zaręba/Redakcja
Samorządy Metropolii Toruńskiej chcą pracować nad wspólną ofertą inwestycją. Ta ma być gotowa w lipcu 2026 roku/fot.: Michał Zaręba

Samorządy Metropolii Toruńskiej chcą pracować nad wspólną ofertą inwestycją. Ta ma być gotowa w lipcu 2026 roku/fot.: Michał Zaręba

Samorządy Metropolii Toruńskiej chcą opracować wspólną ofertę inwestycją. Włodarze podpisali w tej sprawie list intencyjny.

– To nic więcej, tylko coś, co znowu zbliża nas do siebie, a jednocześnie uwspólni potencjały inwestycyjne. To wszystko jest naszym bardzo dużym potencjałem, w który chcemy inwestować, ale przede wszystkim chcemy o nim mówić i go prezentować na różnego rodzaju targach, forach, nie tylko krajowych, czy europejskich, ale światowych. Żeby to robić, musimy mieć wspólne portfolio – mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

– Cztery powiaty plus miasto Toruń. Tworzymy bardzo atrakcyjny teren. Jesteśmy doskonale skomunikowani z całym krajem. Chcemy wykorzystać nasz potencjał, żeby opłacało się tu mieszkać, żeby chciało się tu mieszkać, żeby ten obszar rozwijał się gospodarczo – dodaje Jacek Foksiński, starosta golubsko-dobrzyński.

– W przyszłym tygodniu pozwolimy sobie rozesłać naszą korespondencję do starostw. Prosimy w niej o wyznaczenie koordynatorów w ramach starostw, które będą miały za zadanie zebrać oferty ze swoich terenów. Chcemy wiedzieć, czym dysponujemy jako Metropolia Toruńska. Chcemy dowiedzieć się, jakie mamy zasoby i walory, co możemy prezentować na zewnątrz, ale też zapytamy o tereny inwestycyjne – zapowiada Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu.

Oferta ma być gotowa w lipcu przyszłego roku. Do użytku oddano także Toruński Inkubator Technologiczny, który będzie wspierał rozwój lokalnych firm.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
