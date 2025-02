Paweł Gulewski: Budowanie Metropolii Toruńskiej to nic innego, jak zdrowy rozsądek [Rozmowa Dnia]

Jak podkreślił, utworzenie Stowarzyszenia Metropolia Toruńska to nie tylko zmiana nazwy. – Stowarzyszenie będzie miało inny zakres funkcjonowania, inne poziomy integracji 36 partnerów, niż Miejski Obszar Funkcjonalny – tłumaczył. Metropolia ma służyć „konsolidacji polityki przestrzennej, transportowej, turystycznej, promocyjnej, tożsamościowej”. – Jesteśmy w sytuacji, w której Bydgoszcz, nasi partnerzy z Bydgoszczy, wprost mówią o tym, że Metropolia tak, ale Bydgoska, bez Torunia – wskazał. Przypomniał, że w ramach Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 zarówno Bydgoszcz, jak i Toruń, zostały zakwalifikowane jako ośrodki o mniejszym znaczeniu – aglomeracje, „co ani bydgoszczan, ani torunian nie satysfakcjonuje”. Paweł Gulewski zaznaczył też, że potencjał metropolitalny ma znaczenie finansowe – bo na rozwój ośrodków metropolitalnych będą przeznaczane dodatkowe środki. – Więc budowanie obszaru metropolitalnego to nic innego, jak tylko rozsądek, strategiczne i mądre myślenie – ocenił. Wskazał także, że Toruń nie przypisuje sobie roli hegemona w tej grupie. Zapewniał, że stowarzyszenie będzie zabiegać o zrównoważony rozwój wszystkich 36 samorządów i rozwijać potencjał każdej gminy. Pytaliśmy także, co mieszkańcy Torunia zyskają dzięki karcie miejskiej. Cała rozmowa dostępna poniżej.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.