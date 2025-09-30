Bez rozmowy nie ma rozwoju i współpracy. W Toruniu trwa Kongres Dialogu

2025-09-30, 07:43 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Sali Kameralnej CKK Jordanki trwa Kongres Dialogu/fot.: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY-NC 4.0, torun.pl

Mieszkańcy, urzędnicy, eksperci i naukowcy biorą udział w drugim Kongresie Dialogu w Toruniu. Wydarzenie ma wzmocnić rozmowy o mieście, jego potrzebach oraz potrzebach mieszkańców.

– Dialog jest istotą naszej działalności samorządowej – podkreśla Łukasz Walkusz, przewodniczący toruńskiej Rady Miasta .



– Bez dialogu nie ma współpracy, a bez tego nie ma rozwoju. Oczywiście samorząd, jako forma prawna i reprezentatywność mieszkańców, jest formułą, która ma swoje ograniczenia. Musimy mieć świadomość, że często ta „kołdra” jest za krótka, żeby spełniać oczekiwania wszystkich mieszkańców. Staramy się wsłuchiwać w te głosy, również jako radni miasta – dodaje Walkusz.



– Dzisiaj interesuje mnie Toruń jako miasto dla seniorów, co im oferuje. Wiem, że bardzo dużo, ale może coś jeszcze – mówi mieszkanka.



– Przyszedłem dowiedzieć się, jakie są cele rozwoju miasta i Metropolii Toruńskiej. Najbardziej interesuje mnie obszar sportu i rozwoju kultury fizycznej. Pokrywa się z moją pracą codzienną, więc najbardziej mnie ciekawi – zaznacza jeden z mężczyzn.



We wtorek (30 września) drugi dzień kongresu. Jego szczegółowy program można znaleźć na stronie torun.pl.