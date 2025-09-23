Jak usprawnić funkcjonowanie miast, powiatów i gmin? Samorządowcy debatują o tym w Toruniu

2025-09-23, 10:47 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu trwa ogólnopolska konferencja „Samorząd Przyszłości”/fot.: Monika Kaczyńska

Fundusze europejskie i oszczędności, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – to niektóre tematy poruszane podczas konferencji „Samorząd Przyszłości” w Toruniu. To ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń, prezentacji nowoczesnych rozwiązań oraz integracji środowiska samorządowego.

– Szczególnie interesuje mnie panel dotyczący dobrostanu pracowników – mówi Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka.



– W jaki sposób my, jako samorząd możemy wpływać na to, że będziemy konkurować na rynku pracy, bo w tej chwili już robi się problem. Coraz trudniej nam pozyskać fachowców do pracy. Nie konkurujemy, chociażby finansami, bo niestety one w samorządach nie są zbyt duże. Mamy bardzo dużo możliwości pozyskania środków unijnych, ale są też coraz większe trudności z pozyskaniem i budowaniem dobrego zespołu. Sama ogłaszam konkursy na stanowiska pracy i jednak nie zgłasza się do nas wielu ludzi – dodaje Ostrowska.



Forum potrwa do wtorku (23 września).