Metropolia Toruńska ma nową tablicę. I nowe inicjatywy, które samorządy chcą razem realizować

2025-12-02, 07:45 Michał Zaręba/Redakcja

Tablicę metropolitalną odsłonili samorządowcy w Odolionie pod Toruniem/fot. Michał Zaręba

Tablicę metropolitalną odsłonili samorządowcy w Odolionie pod Toruniem (powiat aleksandrowski). Ma przypominać o współpracy.

- Nowa tablica to uzewnętrznienie naszych potrzeb i wychodzenie naprzeciw temu, co jest istotne z punktu widzenia samorządów, w celu wspólnej realizacji różnych wyzwań – mówi Arkadiusz Grelak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. - Takim wspólnym projektem, do realizacji którego dążymy jest ścieżka rowerowa, która połączy powiat toruński z aleksandrowskim i da możliwość wspólnej komunikacji – dodaje Malwina Andrusiak, zastępca wójta gminy Aleksandrów Kujawski.



Jak się okazuje, zainteresowane dołączeniem do Metropolii Toruńskiej są kolejne samorządy. - Mamy bardzo wiele zapytań od samorządów, które nie są członkami stowarzyszenia – mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski. - To na przykład Kikół (powiat lipnowski), który akcesyjnie chce dołączyć do nas, stosowny wniosek złożył. Mamy wstępne zgody naszych członków. Sądzę, że miejscowości i samorządów spoza granic Metropolii Toruńskiej będzie coraz więcej, które będą się interesowały jakąś formą stowarzyszenia z nami.



Wcześniej włodarze odsłonili tablicę w Wielkiej Nieszawce. Podobne pojawią się w 36 samorządach tworzących metropolię, w Toruniu i w czterech powiatach (toruńskim, aleksandrowskim, chełmińskim i golubsko-dobrzyńskim).