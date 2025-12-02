Metropolia Toruńska ma nową tablicę. I nowe inicjatywy, które samorządy chcą razem realizować

2025-12-02, 07:45  Michał Zaręba/Redakcja
Tablicę metropolitalną odsłonili samorządowcy w Odolionie pod Toruniem/fot. Michał Zaręba

Tablicę metropolitalną odsłonili samorządowcy w Odolionie pod Toruniem/fot. Michał Zaręba

Tablicę metropolitalną odsłonili samorządowcy w Odolionie pod Toruniem (powiat aleksandrowski). Ma przypominać o współpracy.

- Nowa tablica to uzewnętrznienie naszych potrzeb i wychodzenie naprzeciw temu, co jest istotne z punktu widzenia samorządów, w celu wspólnej realizacji różnych wyzwań – mówi Arkadiusz Grelak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. - Takim wspólnym projektem, do realizacji którego dążymy jest ścieżka rowerowa, która połączy powiat toruński z aleksandrowskim i da możliwość wspólnej komunikacji – dodaje Malwina Andrusiak, zastępca wójta gminy Aleksandrów Kujawski.

Jak się okazuje, zainteresowane dołączeniem do Metropolii Toruńskiej są kolejne samorządy. - Mamy bardzo wiele zapytań od samorządów, które nie są członkami stowarzyszenia – mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski. - To na przykład Kikół (powiat lipnowski), który akcesyjnie chce dołączyć do nas, stosowny wniosek złożył. Mamy wstępne zgody naszych członków. Sądzę, że miejscowości i samorządów spoza granic Metropolii Toruńskiej będzie coraz więcej, które będą się interesowały jakąś formą stowarzyszenia z nami.

Wcześniej włodarze odsłonili tablicę w Wielkiej Nieszawce. Podobne pojawią się w 36 samorządach tworzących metropolię, w Toruniu i w czterech powiatach (toruńskim, aleksandrowskim, chełmińskim i golubsko-dobrzyńskim).

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Prof. Krzysztof Rogatka w Rozmowie Dnia: Obie stolice województwa bardzo dobrze wypadły w rankingu Rzeczpospolitej

Prof. Krzysztof Rogatka w „Rozmowie Dnia": Obie stolice województwa bardzo dobrze wypadły w rankingu „Rzeczpospolitej"

2025-12-02, 09:00
Eksperci dyskutują w Bydgoszczy o skali skażeń i planie oczyszczania terenów po Zachemie

Eksperci dyskutują w Bydgoszczy o skali skażeń i planie oczyszczania terenów po Zachemie

2025-12-02, 06:50
Miał badać maszyny, a tylko je oglądał. 120 zarzutów dla przedsiębiorcy z regionu

Miał badać maszyny, a tylko je oglądał. 120 zarzutów dla przedsiębiorcy z regionu

2025-12-01, 21:00
Seniorzy ostrzegają rówieśników przed oszustami Razem z policjantami zagrali w filmie [wideo]

Seniorzy ostrzegają rówieśników przed oszustami! Razem z policjantami zagrali w filmie [wideo!]

2025-12-01, 19:39
Uwaga kierowcy, w nocy trudne warunki na drogach w regionie Mają się tworzyć gęste mgły

Uwaga kierowcy, w nocy trudne warunki na drogach w regionie! Mają się tworzyć gęste mgły

2025-12-01, 19:05
Test jest prosty, krew pobierają z palca. Zarazić się można nawet u fryzjera czy kosmetyczki

Test jest prosty, krew pobierają z palca. „Zarazić się można nawet u fryzjera czy kosmetyczki”

2025-12-01, 18:09
Samorządy przygotowują się do sytuacji kryzysowych. To nasze zadanie, by zadbać o mieszkańców

Samorządy przygotowują się do sytuacji kryzysowych. „To nasze zadanie, by zadbać o mieszkańców”

2025-12-01, 17:04
Ojciec i syn usłyszeli zarzuty znęcania się nad psami. Grożą im 3 lata więzienia

Ojciec i syn usłyszeli zarzuty znęcania się nad psami. Grożą im 3 lata więzienia

2025-12-01, 14:00
Toruń. 20-latek uciekał przed policjantami. Miał przy sobie narkotyki

Toruń. 20-latek uciekał przed policjantami. Miał przy sobie narkotyki

2025-12-01, 13:00

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę