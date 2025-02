Radni z Metropolii Toruńskiej łączą siły. Jest deklaracja współpracy i wola wymiany inicjatyw

2025-02-07, 20:48 Michał Zaręba/Redakcja

Radni z Metropolii Toruńskiej podpisali deklarację współpracy/fot: © UMT 2024, autor: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY-NC 4.0

Deklarację Współpracy podpisali w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu przewodniczący Rad Powiatów i Gmin Metropolii Toruńskiej.

– Zależy nam na wymianie doświadczeń, ale też na koordynowaniu wspólnych działań i inicjatyw – powiedział Łukasz Walkusz, przewodniczący toruńskiej rady miasta.



– Organizować również wspólne spotkania, gdzie chcielibyśmy dyskutować na temat potencjału obszaru metropolitalnego, jego rozwoju. To jest też dobre narzędzie do tego, żeby poprzez radnych, których mamy w tym obszarze metropolitalnym na poziomie powiatów i gmin, to jest 600 osób, żeby oni mogli również docierać do mieszkańców – dodał Walkusz.



– Z racji tego, że duży może więcej, liczę na to, że pozyskamy wspólnie więcej środków na rozwój infrastruktury i dróg. Mam nadzieję, że również budownictwo społeczne uda się pobudzić w naszym rejonie – zaznaczyła Monika Kwidzyńska, przewodnicząca Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.



– Wymagania mieszkańców i społeczeństwa są coraz wyższe. Przy takiej zespolonej metropolii, jaką będzie Metropolia Toruńska, jest szansa na pozyskanie większych funduszy – wskazał Wiesław Popławski, przewodniczący Rady Gminy Obrowo.



W naszym województwie będą budowane dwie metropolie: bydgoska i toruńska. Ma to związek z pracami, które trwają w rządzie nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050.