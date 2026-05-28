Śmiertelny wypadek na torach. Motocyklista wjechał pod pociąg relacji Chełmża-Unisław [aktualizacja]

2026-05-28, 14:05 DW

Wypadek w Głuchowie

Policjanci poinformowali PR PiK, że życia motocyklisty nie udało się uratować mimo długiej reanimacji.

Do wypadku doszło w Głuchowie. Na pomoc ruszyły trzy zastępy straży pożarnej. Po uderzeniu w pociąg, 30-letni motocyklista był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Składem podróżowało 15 osób. Ani im, ani maszyniście nic się nie stało.

Maszynista był trzeźwy.



Pociągi na tej trasie są wstrzymane.