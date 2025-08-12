Rajskie rośliny, średniowieczny plan i zielony tunel. Zamek w Świeciu zyska nowe otoczenie

2025-08-12, 16:39 Marcin Doliński/Redakcja

Zaniedbany teren koło zamku krzyżackiego w Świeciu już niedługo stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku/fot. Marcin Doliński

Zaniedbany teren koło zamku krzyżackiego w Świeciu już niedługo stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku. W ramach rozpoczętych już prac powstaną tam punkty widokowe, pomosty, ścieżki i nowe nasadzenia.

- Dla mieszkańców i turystów powstaną liczne ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, plac zabaw, boiska do badmintona, szachy wielkowymiarowe i, co ważne, punkt widokowy nad rzeką Wdą dom i nad łachą wiślaną, który będzie wyposażony w tarasy kompozytowe i liczne pomosty przylegające bezpośrednio do wody - przekazała Marta Karolczak, zastępca burmistrza Świecia. Dodaje, że projekt jest przygotowany na to, by w przyszłości na przystani mogły cumować jednostki pływające.



Projekt przewiduje ponad 10 tysięcy nasadzeń krzewów, pnączy, traw ozdobnych i bylin, a także ponad 300 drzew.

- Nasadzenia będą ukształtowane w formie tuneli, żeby uzyskać cień już za rok, dwa i nie czekać 10 lat, aż wyrosną drzewa. Roślinność ma nawiązywać gatunkami i sposobem nasadzeń do średniowiecznych ogrodów zamkowych. W projekcie przewidziano zatem łąkę kwietną, trawiaste polany, sad. Dobór roślin związany będzie także z symboliką roślin w religii i z biblijnym ogrodem rajskim - mówi Marta Karolczak.



Oprócz zieleni znajdzie się też miejsce dla małej architektury. Będą ławeczki, leżaki, altanki, zadaszone urządzenia muzyczne, a także urządzenia do relaksu dla osób z niepełnosprawnościami, czyli m.in. huśtawka z podjazdem dla wózków inwalidzkich.



Wszystko ma być gotowe za rok. Koszt: ponad 8 mln złotych.



