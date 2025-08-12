Rajskie rośliny, średniowieczny plan i zielony tunel. Zamek w Świeciu zyska nowe otoczenie

2025-08-12, 16:39  Marcin Doliński/Redakcja
Zaniedbany teren koło zamku krzyżackiego w Świeciu już niedługo stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku/fot. Marcin Doliński

Zaniedbany teren koło zamku krzyżackiego w Świeciu już niedługo stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku/fot. Marcin Doliński

Zaniedbany teren koło zamku krzyżackiego w Świeciu już niedługo stanie się miejscem rekreacji i wypoczynku. W ramach rozpoczętych już prac powstaną tam punkty widokowe, pomosty, ścieżki i nowe nasadzenia.

- Dla mieszkańców i turystów powstaną liczne ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, plac zabaw, boiska do badmintona, szachy wielkowymiarowe i, co ważne, punkt widokowy nad rzeką Wdą dom i nad łachą wiślaną, który będzie wyposażony w tarasy kompozytowe i liczne pomosty przylegające bezpośrednio do wody - przekazała Marta Karolczak, zastępca burmistrza Świecia. Dodaje, że projekt jest przygotowany na to, by w przyszłości na przystani mogły cumować jednostki pływające.

Projekt przewiduje ponad 10 tysięcy nasadzeń krzewów, pnączy, traw ozdobnych i bylin, a także ponad 300 drzew.
- Nasadzenia będą ukształtowane w formie tuneli, żeby uzyskać cień już za rok, dwa i nie czekać 10 lat, aż wyrosną drzewa. Roślinność ma nawiązywać gatunkami i sposobem nasadzeń do średniowiecznych ogrodów zamkowych. W projekcie przewidziano zatem łąkę kwietną, trawiaste polany, sad. Dobór roślin związany będzie także z symboliką roślin w religii i z biblijnym ogrodem rajskim - mówi Marta Karolczak.

Oprócz zieleni znajdzie się też miejsce dla małej architektury. Będą ławeczki, leżaki, altanki, zadaszone urządzenia muzyczne, a także urządzenia do relaksu dla osób z niepełnosprawnościami, czyli m.in. huśtawka z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Wszystko ma być gotowe za rok. Koszt: ponad 8 mln złotych.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą

Region

W Grudziądzu głowią się nad opłatą za śmieci. Liczenie od osoby nie sprawdziło się

W Grudziądzu głowią się nad opłatą za śmieci. Liczenie „od osoby" nie sprawdziło się

2025-08-12, 17:29
Podopieczni toruńskiej Sercowni pojechali nad morze. Dwadzieścia lat na to czekałam

Podopieczni toruńskiej „Sercowni" pojechali nad morze. „Dwadzieścia lat na to czekałam!"

2025-08-12, 14:47
Po pożarze samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na DK10 w Emilianowie [zdjęcia]

Po pożarze samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na DK10 w Emilianowie [zdjęcia]

2025-08-12, 12:50
Sierpniowy najazd mammobusów Sprawdź, gdzie w regionie zbadasz się za darmo

Sierpniowy najazd mammobusów! Sprawdź, gdzie w regionie zbadasz się za darmo

2025-08-12, 10:53
Wniosek o obserwację psychiatryczną dla Karoliny J. Po zabójstwie 25-latka w Ciechocinku

Wniosek o obserwację psychiatryczną dla Karoliny J. Po zabójstwie 25-latka w Ciechocinku

2025-08-12, 09:56
Z PR PiK płyniemy z nurtem Wisły. Za każdym razem rzeka jest inna [wideo, zdjęcia]

Z PR PiK płyniemy z nurtem Wisły. „Za każdym razem rzeka jest inna [wideo, zdjęcia]

2025-08-12, 09:01
Maluchy z Chełmży znajdą opiekę blisko domu. To pierwsza taka inwestycja w mieście

Maluchy z Chełmży znajdą opiekę blisko domu. To pierwsza taka inwestycja w mieście

2025-08-12, 07:55
Ta siłownia będzie inna niż wszystkie. Gmina Świecie prezentuje niezwykły parkowy projekt [wizualizacje]

Ta siłownia będzie inna niż wszystkie. Gmina Świecie prezentuje niezwykły parkowy projekt [wizualizacje]

2025-08-12, 07:00
Wielka szklarnia dla studentów rolnictwa. Politechnika zbuduje centrum hodowli roślin [wideo]

Wielka szklarnia dla studentów rolnictwa. Politechnika zbuduje centrum hodowli roślin [wideo]

2025-08-11, 20:45

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę