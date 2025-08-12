2025-08-12, 18:31 Damian Klich/Redakcja

Kapitan Grzegorz Nadolny nowym dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy/fot. UKW Bydgoszcz

Kpt. Nadolny to nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń wodniaków i jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów polskich dróg wodnych. Jest także znany jako opiekun przystani w Nakle i statku szkolnego „Wł. Łokietek”.

Decyzją Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka z dnia 30 lipca 2025 roku, stanowisko Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy objął mgr inż. nawigator Grzegorz Nadolny – kapitan żeglugi śródlądowej, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń wodniaków i jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów polskich dróg wodnych.



Kapitan żeglugi śródlądowej mgr inż. nawigator Grzegorz Nadolny z Wydziału Nauk Geograficznych UKW od niemal czterdziestu lat wspiera rozwój polskich dróg wodnych oraz kształci kolejne pokolenia wodniaków. Na rzecz edukacji morskiej i śródlądowej działa od rodzinnego Nakła nad Notecią, przez Bydgoszcz, aż po szlaki Wisły i Mazur. To mentor, organizator, społecznik i ekspert, którego dorobek obejmuje m.in.:

