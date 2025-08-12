Kapitan Grzegorz Nadolny nowym dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy/fot. UKW Bydgoszcz
Kpt. Nadolny to nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń wodniaków i jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów polskich dróg wodnych. Jest także znany jako opiekun przystani w Nakle i statku szkolnego „Wł. Łokietek”.
Decyzją Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka z dnia 30 lipca 2025 roku, stanowisko Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy objął mgr inż. nawigator Grzegorz Nadolny – kapitan żeglugi śródlądowej, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń wodniaków i jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów polskich dróg wodnych.
Kapitan żeglugi śródlądowej mgr inż. nawigator Grzegorz Nadolny z Wydziału Nauk Geograficznych UKW od niemal czterdziestu lat wspiera rozwój polskich dróg wodnych oraz kształci kolejne pokolenia wodniaków. Na rzecz edukacji morskiej i śródlądowej działa od rodzinnego Nakła nad Notecią, przez Bydgoszcz, aż po szlaki Wisły i Mazur. To mentor, organizator, społecznik i ekspert, którego dorobek obejmuje m.in.:
pracę akademicką na UKW od 2014 roku – najpierw jako asystent w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych, a od 2020 na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki WNG
współorganizację Olimpiad Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych odbywającej się na Wydziale Nauk Geograficznych UKW
organizację wyszkolenia statkowego studentów kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych
współautorstwo kilku monografii o drogach wodnych, w tym Pętli Wielkopolski oraz Drodze Wodnej E-70
wieloletnią pracę nauczyciela i kierownika w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej (od 1985 r.),
kierowanie przystanią i statkiem szkolnym „Wł. Łokietek”,
współtworzenie programów nauczania, standardów egzaminacyjnych i podstaw programowych w żegludze śródlądowej,
działalność w komisjach egzaminacyjnych oraz w prezydium Ligi Morskiej i Rzecznej
organizację Flisów Noteckich – wydarzenia promującego drogę wodną Wisła–Odra,
udział w pracach zespołu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rewitalizacji dróg wodnych (od 2008 r.).
Jego ścieżka edukacyjna wiedzie od Technikum Mechanicznego w Nakle, przez Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie (tytuł inżyniera nawigatora), po magisterium z geografii fizycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada liczne patenty i uprawnienia: kapitana żeglugi śródlądowej, sternika jachtowego, stermotorzysty, żeglarza, operatora łączności bliskiego zasięgu DSC oraz obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej.
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy odpowiada za nadzór nad jedną z najrozleglejszych sieci dróg wodnych w kraju – od Wisły, Noteci, Brdy i Warty, przez Kanał Bydgoski i Ślesiński, po Kanał Augustowski i system Wielkich Jezior Mazurskich. Zakres terytorialny urzędu obejmuje również delegatury w Gdańsku, Giżycku i Warszawie, co czyni jego działalność strategiczną dla żeglugi w skali ogólnopolskiej.
Do obowiązków Dyrektora należy przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, w tym prowadzenie inspekcji statków i postępowań w sprawach wypadków żeglugowych. Urząd kontroluje przestrzeganie przepisów, weryfikuje ważność dokumentów statkowych, prowadzi rejestr polskich jednostek żeglugi śródlądowej oraz wydaje niezbędne dokumenty statkowe i osobowe. Istotnym elementem działalności jest także stanowienie przepisów prawa miejscowego, dostosowanych do specyfiki poszczególnych dróg wodnych.
