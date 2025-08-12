Przez sześć lat głosowali i się doczekali! Kolejny etap budowy Wielkiej Pętli Fordonu [zdjęcia]

2025-08-12, 20:15 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Rozpoczyna się budowa drugiego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. Ścieżka dla pieszych, biegaczy i rowerzystów powstanie obok „górek” przy Dolinie Śmierci. Pierwsza łopata została wbita.

O inwestycji mówi Wojciech Nalazek - dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: - Jesteśmy przy ulicy Bołtucia i stąd dojdziemy do ulicy Orlińskiego - na wysokości skrzyżowania z ulicą Rataja, gdzie kończymy ten etap. Po drodze, poza tym ciągiem będą ustawione ławeczki, śmietniki, miejsca na wypoczynek oraz wiata rowerowa. Na wykonanie zadania jest około pół roku. Myślę, że nie będzie przeszkód. Realizacja na pewno się rozpocznie już lada dzień. Jeżeli zima nam nie przeszkodzi to zakończenie realizacji przewidujemy w lutym przyszłego roku. Jeżeli zima nam przeszkodzi, to koniec będzie w okresie wiosennym.



- Trasa długości pół maratonu. Mam nadzieję, że to będzie asumpt do tego, by co roku organizować fordoński półmaraton. Mieszkańcy, mimo że realizacja była zablokowana przez sześć lat, głosowali na tę inwestycję rok w roku, i rok w roku wygrywali Wielką Pętlę Fordonu. Ich serce, ich zapał i to, że nie gasili ducha spowodowało, że w wszyscy mogą się czuć zwycięzcami - podkreślał Jan Kwiatoń, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon.



Wielka Pętla Fordonu to projekt wyłoniony w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotychczas zrealizowany został odcinek przy ul. Geodetów i Wichrowej.