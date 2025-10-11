Festiwal Roślin przez cały weekend w Bydgoszczy. Było tam również Polskie Radio PiK [zdjęcia]

2025-10-11, 10:54 Małgorzata Burchardt/Redakcja

Dziennikarka PR PiK Małgorzata Burchardt i eksperci audycji „Raz na zielono" (od lewej): Karol Dąbrowski, Roman Grzechowiak, Jarosław Mikietyński i Henryk Kołcon/fot. Izabela Langner

Największe roślinne wydarzenie w Polsce znów zawitało do Bydgoszczy. Festiwal przez cały weekend trwa w Moderator Arenie. W sobotę Małgorzata Burchardt poprowadziła stamtąd naszą audycję „Raz na zielono".

- Po letnim odpoczynku jeszcze większy wybór i nowe gatunki - zapewniają organizatorzy. W ofercie znajdują się rośliny domowe i ogrodowe oraz kolekcjonerskie perełki, a do tego modne doniczki, porządne podłoża, eko nawozy i wszystko, czego „zielone serce” może zapragnąć.



Relacjonowaliśmy to wyjątkowe wydarzenie na naszej antenie w sobotniej audycji „Raz na zielono" i oczywiście odpowiadaliśmy na pytania Słuchaczy.



Festiwal Roślin potrwa w Moderator Arenie w sobotę od 8.00 do 20.00 i w niedzielę od 10.00 do 18.00.