Sezon na grzybobranie w pełni. Miłośnicy sportu i muzyki też znajdą coś dla siebie [przewodnik]

2025-09-26, 16:30 Redakcja

Osady wioślarskie po raz kolejny zmierzą się w Toruniu i w Bydgoszczy/fot: Michał Zaręba, archiwum

Choć rozpoczęliśmy jesień, to weekendowy rozkład jazdy jest wypełniony, jak to było w trakcie wakacji. W Toruniu i Bydgoszczy miłośnicy wioślarstwa zobaczą w akcji najlepszych sportowców w kraju. Włocławek zaprasza na V Fajans Festival. Sanepid zaprasza na wspólne grzybobranie, a fani dobrej muzyki i humoru również znajdą coś dla siebie.

REGION



ChodźMY na grzyby!

sobota, 27 września, godz. 9:00, wiele lokalizacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zaprasza na wspólne grzybobranie. Akcja w tym roku odbędzie się w aż 19 lokalizacjach – w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego. To nie tylko okazja do zebrania grzybów, ale również możliwość spędzenia czasu w otoczeniu przyrody, poznania tajników lasu i rozmowy z ekspertami. W grzybobraniu wezmą udział leśnicy i strażnicy leśni, którzy opowiedzą o roli lasu i jego mieszkańcach, a także grzyboznawcy i klasyfikatorzy, którzy bezpłatnie ocenią Wasze zbiory i udzielą fachowych porad. Po zakończonym grzybobraniu przewidziane jest wspólne ognisko oraz nagrody-niespodzianki dla najbardziej wytrwałych uczestników. Szczegółowe informacje zostaną przekazane osobom, które dokonają zapisów. Szczegóły znajdują się TUTAJ.



Obowiązują zapisy:

• e-mail: zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

• telefonicznie: 52 376 18 91



BYDGOSZCZ



Otwarty Dialog w klubie Open Up

piątek, 26 września, godz. 17:00, ul. Pomorska 68A

Otwarty Dialog to metoda, która ma swoje zasady i strukturę. I to właśnie one sprawiają, że ta rozmowa naprawdę działa — pomaga usłyszeć siebie, lepiej rozumieć swoje cele i potrzeby, poprawia relacje (z bliskimi, w pracy, z samą sobą) i uczy nowej jakości rozmowy. Spotkanie składa się z czterech części: ciszy, celu, otwartego dialogu i refleksji.



Impresjonizm – wykład dr. Szymona Owsiańskiego

piątek, 26 września, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Impresjonizm odmienił historię malarstwa. Rozedrgane światło, uchwycone momenty i zmysłowa kolorystyka, które dziś zachwycają, kiedyś wywoływały burzę. Dlaczego dzieła Moneta, Renoira czy Degasa uznano za skandaliczne? Co sprawia, że ich sztuka nadal porusza i inspiruje? Na te pytanie odpowie dr Szymon Owsiański, historyk sztuki, adiunkt i kierownik Katedry Architektury Wnętrz na Politechnice Bydgoskiej.



Carmen – balet

piątek, 26 września, godz. 19:00, Opera Nova

„Carmen”, dzięki pełnemu namiętności dramatowi na podstawie noweli Prospera Meriméego i muzyce jednej z najsłynniejszych oper, do dziś rozpala emocje. Aby sprostać wyzwaniu zmierzenia się z legendą tak mocno zakorzenioną w hiszpańskiej kulturze, Johan Inger zdecydował się ukazać swoją bohaterkę oczami dziecka. W uniwersalnej przestrzeni scenicznej dziewięć dużych ruchomych luster tworzy ramy akcji, przenosząc widzów z miejskiego placu do niespokojnego umysłu Don José. Groza i złowieszcza atmosfera unoszą się nad sceną dzięki dodatkowej elektronicznej muzyce Marca Alvareza, która uzupełnia klasyczną partyturę Bizeta i Szczedrina, jaka będzie wykonywana na żywo przez Orkiestrę Opery Nova.



Święto Światła: Światłowody

piątek-niedziela, 26-28 września, Wyspa Młyńska

Przez trzy wieczory Wyspa Młyńska zamieni się w przestrzeń pełną świetlnych instalacji, koncertów i spektakli, które zachwycą zarówno mieszkańców Bydgoszczy, jak i przyjezdnych gości. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak światło i woda tworzą magiczne widowisko w samym sercu miasta. W programie: mappingi 3D, pokazy laserowe i hipnotyzujące wizualizacje, a wszystko to w niepowtarzalnym klimacie Wyspy Młyńskiej i mocno osadzone w lokalnej rzeczywistości. Jako całość, kompozycja instalacji nawiązywać będzie do rzeki Brdy, oplatającej serce Bydgoszczy i w wyjątkowy sposób wpływającej na aurę miasta.



Próba dźwięku 2025

piątek, 26 września, godz. 20:0, Music Cafe Szpulka, ul. Marcinkowskiego 12-14

Organizatorzy po raz drugi zapraszają do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Muzyki. W końcu Bydgoszcz jest Miastem Muzyki UNESCO. Wieczór w Szpulce otworzy koncert zespołu you.Guru - muzycznej formacji, w której spotykają się transowe zapętlenia, psychodeliczne melodie, rockowa energia, jazzowa improwizacja i funkowa pulsacja. Najnowsza płyta "UNtouchable", nagrana w całości podczas trzydniowej sesji live, pokazuje ich największą siłę - zespołowe granie i koncertowy flow.



Skład:

Artur Maćkowiak - gitara, elektronika

Tobiasz Mullai - saksofon

Michał Lutrzykowski - bas

Piotr Waliszewski – perkusja



Po koncercie scenę przejmie Piko - DJ i kolekcjoner winyli, aktywny od połowy lat 90. W jego setach królują funkowe groove’y, hip-hopowy puls lat 80. i 90., big beat, downtempo i elektronika, nie brakuje też jungle czy drum’n’bassu.



Jachna/Hajduk/Górzyński – koncert

piątek, 26 września, godz. 21:00, Mózg

Abstract Emergency Meetings to wydarzenie promujące przede wszystkim muzykę improwizowaną, tego wieczoru spotkają się ze sobą:

Wojciech Jachna - trąbka

Kamil Hajduk - kontrabas

Kevin Górzyński - perkusja



Koncert trio to opowieść, którego narracja kreowana jest w czasie rzeczywistym przez muzyków oraz publiczność. Punktami kontrolnymi live act’u będą wybrane kompozycje artystów stanowiące jedynie pretekst do otwartej improwizacji. Wstęp wolny.



Jesienny kiermasz ogrodniczy

sobota-niedziela, 27 i 28 września, godz. 10:00-17:00, Torbyd

Na miłośników zieleni czekają producenci i handlowcy oferujący różnorodny materiał roślinny do ogrodu, na działkę, czy na balkon. Zakupić będzie można m.in. drzewka i krzewy owocowe, jagodowe, drzewka i krzewy ozdobne liściaste i iglaste, formy pienne, skalniaki, kwiaty i rośliny ogrodowe, ozdobne, wodne, cebule kwiatowe, byliny, trawy ozdobne, świeże zioła, sadzonki truskawek, wrzosy, róże, hortensje, hibiskusy, kaktusy i sukulenty, rośliny rzadko spotykane oraz wiele innych roślin, w tym wieloletnich. Ofertę roślinną uzupełnią m.in. meble ogrodowe i architektura drewniana, nawozy, ozdoby ogrodowe, doniczki, ceramika, a także rękodzieło, miody, swojskie wyroby, wypieki i przetwory. Ponadto wystawcy na stoiskach udzielą fachowych porad z zakresu sadzenia, uprawy i pielęgnacji roślin.



Grupa SIMPLE x Nieciekawe: PO prostu leśne

sobota, 27 września, godz. 10:00, Grupa Simple, ul. Gdańska 160

Osiedle Leśne – pierwsze osiedle wybudowane w powojennej Bydgoszczy, którego historia sięga jednak znacznie dalej. Spacery pokażą, dlaczego Leśne to jedno z najciekawszych bydgoskich osiedli. Zapisy na stronie: nieciekawe.pl.



XXXIV Wielka Wioślarska o Puchar Brdy

sobota, 27 września, godz. 11:00, Rybi Rynek

Wielka Wioślarska o Puchar Brdy to coroczna impreza sportowa, której pierwsza edycja odbyła się w 1992 roku w Bydgoszczy. W czasie tych zawodów od samego początku wioślarze ścigają się na Brdzie, na dystansie 8,5 kilometra w konkurencji ósemki ze sternikiem juniorów i seniorów. W biegach głównych rywalizuje Mistrz Polski z Reprezentacją Bydgoszczy, a w przypadku kiedy Mistrz Polski jest z Bydgoszczy rywalem jest Reprezentacja PZTW lub Wicemistrz Polski. Impreza rozgrywana między mostami Bernardyńskim i Teatralnym połączona została z festynem i wyścigami wioślarsko-kajakarskimi, ciesząc się zainteresowaniem mieszkańców Bydgoszczy.



Spotkania GP loves You – joga śmiechu

sobota, 27 września, godz. 11:00, Galeria Pomorska

Galeria Pomorska wypełni się wyjątkowo pozytywną energią. A to za sprawą warsztatów z… jogi śmiechu. Do udziału w bezpłatnych zajęciach zaproszeni są wszyscy, którzy chcą skorzystać z terapeutycznych właściwości tej metody, która powstała w Indiach w latach 90. i od tego czasu zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Zajęcia polegają na wspólnym śmianiu się poprzez ćwiczenia i zadania integracyjne, połączone z technikami oddechowymi. Nie wymagają żadnego przygotowania fizycznego - wystarczy odrobina otwartości na nowe doświadczenie. To świetna propozycja zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów, bez względu na wiek czy kondycję.



Festiwal filmowy „Młode horyzonty”

sobota-niedziela, 27 i 28 września, Kino Orzeł

Najciekawsze animacje, filmy aktorskie oraz dokumenty z całego świata, jak również inspirujące spotkania z twórcami i młodymi aktorami, poszerzające horyzonty rozmowy po projekcjach, kreatywne warsztaty a przede wszystkim masa dobrej zabawy dla młodej widowni. Festiwalowi tradycyjnie już towarzyszyć będzie MediaLab - wyjątkowa, interaktywna przestrzeń nowych technologii, w której można stworzyć własne animacje, doświadczyć magii green screenu, stworzyć efekty specjalne, a nawet, dzięki wirtualnej rzeczywistości, zostać bohaterem filmu! Program festiwalu znajduje się TUTAJ.



„Poznaj się z rękodziełem” – Kuchnia regionalna – warsztaty kulinarne

sobota, 27 września, godz. 12:00, Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6

Podczas spotkania uczestnicy przygotują szare kluski z boczkiem, cebulą i twarogiem - jedno z najstarszych i najbardziej charakterystycznych dań kuchni wiejskiej regionu. Danie to, znane również jako "kluski przecierane", powstaje na bazie tartych surowych ziemniaków, a swą nazwę zawdzięcza naturalnej szarości ciasta ziemniaczanego. Kluski będą podane w wersji bogatszej - z podsmażonym boczkiem, cebulą i wiejskim twarogiem.



Drugą częścią spotkania będzie degustacja pierogów z gęsiną - dania głęboko zakorzenionego w kulinarnej tradycji Kujaw i Pałuk. Gęsina, uznawana za regionalny przysmak i produkt o znaku Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze, była dawniej obowiązkowym punktem jesiennych uczt, a dziś wraca do kuchni dzięki lokalnym inicjatywom i festiwalom. Warsztaty poprowadzi Mirosława Wilk - uznana propagatorka kuchni regionalnej, związana z miejscowością Wielgie w powiecie lipnowskim.



Spin Art. Kręci nas woda!

Sobota, 27 września, godz. 13:00, Młyny Rothera

Warsztaty familijne, popularnonaukowe oparte na technice spin art. Podczas zajęć uczestnicy wykorzystają wodę i jej właściwości w działaniu artystycznym. Zwykłą suszarkę do sałaty zmienią w wirującą pracownię, dzięki której każdy z uczestników będzie miał okazję stworzyć serię barwnych, abstrakcyjnych, pełnych energii obrazów odzwierciedlających naturę wody. To efektywna i pełna zabawy technika, która pobudza wyobraźnię, uwalnia kreatywność i daje radość wspólnego tworzenia. Ze względu na charakter zajęć prace będzie można odebrać po wyschnięciu - około godzinę po zakończeniu warsztatów lub kolejnego dnia w punkcie info. Część powstałych obrazów uczestnicy będą mogli dobrowolnie przekazać do budowy wspólnej instalacji artystycznej "Łączy nas woda!", nawiązującej do znaczenia wody w przyrodzie.



Festiwal biegów

sobota, 27 września, godz. 15:30, Park Myślęcinek

W Myślęcinku odbędą się biegi: na 5 kilometrów (godz. startu 16:30) i biegi dla dzieci (godz. startu 15:30).



Bydgoszcz Stand-up Festival 2025

sobota, 27 września, godz. 19:00, HSW Immobile Łuczniczka

Wystąpią: Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wiolka Walaszczyk, Paweł Chałupka, Adam Van Bendler, Błażej Krajewski, Darek Gadowski, Czarek Sikora i Falcon1.



Kabaret Paranienormalni w nowym programie

sobota, 27 września, godz. 20:00, Adria Teatr

Kabaret Paranienormalni nadchodzi z zupełnie nowym programem na 2025 rok! Warto przygotować się na niemal dwie godziny pełne humoru i niezapomnianych chwil. W programie pojawią się nowe skecze oraz postacie, które już zyskały sympatię widzów, takie jak Doktor Prozak, Arab i Daniel. To gwarancja śmiechu, który rozbawi nawet najbardziej poważne osoby.



Festiwal Biegów: Półmaraton Bydgoski

niedziela, 28 września, godz. 9:00, Bulwary nad Wisłą w Fordonie

Przebieg trasy: Start na Bulwarze nad Wisłą w Fordonie – Bydgoska – Wyzwolenia – Swobodna – Geodetów – Andersa – Ostromecka - Orląt Lwowskich – Pelplińska – Skarżyńskiego – Brzechwy - Fordońska (prawy pas w kierunku centrum) - Kamienna (prawy pas w kierunku centrum) - Wyszyńskiego (prawy pas, skrajny koło WORD) – Modrzewiowa – Gdańska - Meta LPKiW Myślecinek na wysokości ogródków działkowych.



Fabryka szalonych wyścigówek

niedziela, 28 września, godz. 10:00, Młyny Rothera

Karton, gazeta, słomki, patyczki, gumki recepturki a może makaron do pływania? Te niepozorne przedmioty codziennego użytku, w połączeniu z wyobraźnią, mogą zamienić się w niezwykłe pojazdy gotowe na wielkie wyzwanie. Na warsztatach uczestnicy będą swobodnie konstruować swoje maszyny, by następnie testować ich możliwości na ogromnym, wirującym torze wyścigowym. Wspólnie sprawdzą, który pojazd najdłużej utrzyma się na rozkręconej karuzeli, który poruszać się będzie najszybciej, a który wykona najbardziej widowiskowy manewr, odkrywając w praktyce jakie siły rządzą światem szalonych wyścigówek.



TORUŃ



Toruńska Noc Naukowców: Działaj dla klimatu – Polska w obliczu kryzysu klimatycznego

piątek, 26 września, godz. 16:00-22:00, Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, ul. Władysława Łokietka 5

Młyn Wiedzy otwiera przestrzenie swoich interaktywnych wystaw i zaprasza do eksperymentowania oraz odkrywania fascynującego świata nauki w czasie Europejskiej Nocy Naukowców. Na parkingu przed Młynem Wiedzy odbędą się spektakularne pokazy naukowe, takie jak np. eksperyment z Półkulami magdeburskimi, które odwiedzający spróbują rozerwać wraz z CNMW i UMK (Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). CNMW stanie się też miejscem debat naukowych oraz wykładów. Wraz z naukowcami z całej Polski poruszymy najbardziej aktualne i nurtujące tematy dotyczące ochrony środowiska, w tym zanieczyszczenia i ochrony wód, gleb, powietrza oraz zanieczyszczenia światłem. Wydarzenie odbędzie w trzech turach, po dwie godziny na każdą z tur. Bezpłatne wejściówki. Debaty naukowe oraz wykłady bez zapisów i wejściówek.



Izolda Kotlarczyk (1933–2005) – malarstwo, grafika, rysunek – wernisaż wystawy

piątek, 26 września, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1

Wystawa monograficzna z cyklu prezentującego osobowości artystyczne Torunia. Izolda Kotlarczyk studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, gdzie obroniła dyplom z architektury wnętrz. Członkini Grupy Toruńskiej, brała udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą, otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. wyróżnienie na III Biennale Grafiki w Krakowie (1964), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki (1965). Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i zagranicą. Artystka wcześnie znalazła swój własny język wypowiedzi oraz ukształtowała oryginalny, niepowtarzalny styl. Od końca lat 50. i w latach 60. XX w. praktykowała przede wszystkim grafikę i malarstwo olejne. Od ok. poł. lat 60. do początku lat 80. XX w. uprawiała malarstwo abstrakcyjne w nurcie action paiting. Natomiast od lat 90. preferowała technikę mieszaną na papierze – powstawały wówczas intymne, surrealistyczne krajobrazy o walorze dekoracyjnym.



„Pomiędzy Słońcem a Księżycem” wernisaż wystawy Agaty Jóźwiak

piątek, 26 września, godz. 18:00, Galeria Proscenium, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8

To nastrojowa podróż, w której dwa najważniejsze ciała niebieskie – Słońce i Księżyc spotykają się z naturą i pejzażami Torunia. Artystka, inspirując się japonizmem i atmosferą przełomu XIX i XX wieku, tworzy własny język malarski, pełen refleksji i symboliki. Wstęp wolny.



Czerń – koncert

piątek, 26 września, godz. 18:30, Toruń – NRD, ul. Browarna 6

Koncert w ramach polskiej trasy warszawskich death-metalowców z zespołu Czerń. Ponadto zagrają: Fantom i Last Penance.



„Jutro będzie za późno” – monodram

piątek, 26 września, godz. 19:00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8

Sztuka Wiesławy Sujkowskiej (reż. Agnieszka Płoszajska, w roli Wiery Gran Aleksandra Lis) opowiada o Wierze Gran, artystce już na skraju życia, która robi remanent z tego, co przyszło jej przeżyć. Ale nie jest to smutna opowieść zgorzkniałej kobiety, której się „nie poszczęściło”. Tekst, często oparty na nagranych wspomnieniach samej Wiery, to znakomite, czasem dowcipne, czasem złośliwe i ironiczne refleksje nad życiem, nad światem, nad wartościami, którym jesteśmy wierni. A wszystko przeplatane niezapomnianymi przebojami Wiery.



Jesienna Maestria #2

piątek, 26 września, godz. 19:00, CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3

Toruńska Orkiestra Symfoniczna wystąpi pod batutą Joanny Natalii Ślusarczyk – cenionej dyrygentki młodego pokolenia, laureatki międzynarodowych konkursów. W programie trzy poematy symfoniczne: dramatyczne Preludia Franciszka Liszta, pełna narodowej dumy Finlandia Jeana Sibeliusa oraz mroczny, niezwykle efektowny Danse macabre Camille’a Saint-Saënsa. Po przerwie zabrzmi radosna i liryczna VIII Symfonia G-dur op. 88 Antonína Dvořáka – dzieło przesiąknięte słowiańską melodyką i naturą.



„Resztka piwa w butelce” – spotkanie autorskie z Grzegorzem Borowcem

piątek, 26 września, godz. 19:00, Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8

Grzegorz Borowiec – urodzony w Grudziądzu, związany z Wąbrzeźnem i Toruniem. Absolwent automatyki i robotyki na UMK. Poeta, redaktor zina Strzępy, muzyk, uczestnik slamów poetyckich. Jego poezja jest surowa, intensywna i bardzo osobista. Do tej pory ukazały się 4 książki poetyckie Grzegorza: „Trudny Splin”, „Jest spokojnie”, „Niepotrzebne skreślić” oraz „Resztka piwa w butelce”, i to właśnie na tej ostatniej publikacji skupimy się na piątkowym spotkaniu. Wstęp wolny.



Toruńska Siła Czadowa

piątek, 26 września, godz. 20:00, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a

W tym roku zagrają: Agentpunch i Jack Friday. Agentpunch to zespół rockowy z Osnabruck (Niemcy) w którym na perkusji gra Tomasz Kosma „Kieliszek” - który grał w toruńskich grupach takich jak SS-20, Kobranocka i Snaypers. Jack Friday to toruńska grupa grająca ostro i ciężko. Wstęp wolny.



Parkrun Toruń

sobota, 27 września, godz. 9:00, Las na Skarpie

Biegi Parkrun rozgrywane są na dystansie pięciu kilometrów i przeznaczona są dla wszystkich biegających, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, czy też wieku. Parkrun to doskonała okazja do sprawdzenia swoich możliwości lub uzupełnienia planu treningów. Celem organizatorów jest zachęcenie wszystkich do wspólnego, regularnego biegania. Biegi Parkrun są otwarte dla wszystkich i co ważne, udział w nich jest bezpłatny.



Jedynym warunkiem uczestnictwa w biegach jest dokonanie rejestracji w systemie parkrun w celu możliwości identyfikowania uczestników i podania ich rezultatów. Po dokonaniu rejestracji wystarczy wydrukować nadany indywidualny kod kreskowy i przynieść go ze sobą na bieg. Rejestrację można zrobić TUTAJ.



Rajd szlakiem fortów toruńskich

sobota, 27 września, godz. 9:00, zbiórka przy parkingu koło Fortu IV u zbiegu ulic Chrobrego i Mlecznej

KTK Przygoda serdecznie zaprasza na rajd szlakiem fortów toruńskich. Kolejna odsłona i kolejne obiekty do zwiedzenia. Uczestnik powinien mieć przygotowane 15 złotych dla opłacenia przewodnika, który oprowadzi grupę po jednym z największych fortów artyleryjskich pierścienia zewnętrznego Twierdzy Toruń. Należy mieć ze sobą latarkę, picie i przekąski.



Spacer historyczny śladami toruńskiego budownictwa społecznego

sobota, 27 września, godz. 10:00, start: rondo architekta Kazimierza Ulatowskiego (skrzyżowanie Żwirki i Wigury z ul. Legionów)

Podczas spaceru Anna Zglińska opowie o tym, w jaki sposób dzięki pomysłowości władz, działań geodetów i architektów oraz dotacji państwowych na nieużytkach i wydmach powstały osiedla takie jak Wrzosy I i II, Koniuchy, działki św. Józefa i inne. Udział bezpłatny.



Nici tradycji, sploty pokoleń – rodzinne warsztaty rękodzielnicze

sobota, 27 września, godz. 11:00, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury Młyn Kultury, ul. Kościuszki 75-77

Dwugodzinne warsztaty międzypokoleniowe adresowane są do rodzin - dzieci, rodziców, babć i dziadków. Zajęcia poprowadzą twórczynie ludowe z Zespołu Rękodzieła Artystycznego „Klub Supełek”: Teresa Buczyńska, Małgorzata Barnat, Teresa Kurto oraz Danuta Piotrowicz. Spotkanie jest okazją do bliższego poznania dwóch technik rękodzielniczych: frywolitki i haftu kujawskiego, które są istotnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Udział bezpłatny – obowiązują zapisy na woak.pl.



Spotkanie "Weese – rodzina piernikarskich potentatów”

sobota, 27 września, godz. 11:00, Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Spotkanie z cyklu „Muzeum Toruńskiego Piernika – 10/10. 10 spotkań na 10-lecie Muzeum Toruńskiego Piernika”. Cykl ma na celu popularyzację wiedzy na temat toruńskiego dziedzictwa piernikarskiego, ale przede wszystkim – świętowanie 10. rocznicy funkcjonowania Muzeum Toruńskiego Piernika.



Spotkanie będzie okazją do poszerzenia wiedzy nt. kulinarnego dziedzictwa grodu Kopernika, prezentacji działalności Muzeum Toruńskiego Piernika oraz realizacji założeń i planów zadeklarowanych w ramach starań o wpis Kultury Toruńskiego Piernika na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.



Witaj szkoło! Dzieciństwo i młodość Mikołaja Kopernika

sobota, 27 września, godz. 11:00, Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Rodzinne zajęcia edukacyjne, które przybliżą postać młodego Mikołaja Kopernika. Podczas spotkania uczestnicy poznają realia życia codziennego w jego czasach oraz dowiedzą się, jak wyglądało dzieciństwo i młodość przyszłego astronoma. Zajęcia łączą elementy opowieści, zabawy i wspólnego odkrywania historii, dzięki czemu są atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.



Malowane domki – warsztaty rękodzielnicze

sobota, 27 września, godz. 11:00-14:00, Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka

Podczas spotkania, z różnokształtnych elementów uczestnicy stworzą dekoracje w formie małych drewnianych domków. Organizatorzy zapewniają wszelkie materiały.



Dzień turystyki

sobota, 27 września, godz. 11:00-18:00, Plaza Toruń, ul. Broniewskiego 90

Toruń Plaza zaprasza wszystkich miłośników podróży na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Turystyki w Plazie, organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki. W trakcie wydarzenia spotkasz wyjątkowych gości – podróżników, pasjonatów i inspiratorów, którzy udowadniają, że turystyka to sposób na życie. Odbędzie się konkurs, w którym do wygrania będzie voucher o wartości 2000 złotych do wykorzystania w biurach podróży działających w centrum handlowym.



„Wąż” – spektakl dla dzieci od lat 4

godz. 12:00, Teatr Baj Pomorski, ul. Piernikarska 9

Przedstawienie utrzymane jest w konwencji zabawy dziecięcej – aktorzy wcielają się w wiele postaci, inscenizują kolejne sceny, aranżują przestrzeń na wzór rzeczywistych miejsc. Rytmiczny tekst dramatu przeplatany jest lirycznymi obrazami z podróży bohaterów. Bilety dostępne w kasie teatru i online. Wąż – Baj Pomorski.



Notatnik malarski - warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych

sobota, 27 września, godz. 12:00, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

Program warsztatów zakłada różnorodność podejść i metod malarskich. Uczestnicy będą malować, eksperymentować doświadczać i tworzyć – nie po to, by powtarzać schematy, ale by odkrywać swój własny język obrazów. Ten warsztat to przestrzeń twórczego zapisu codzienności – takiej, jaką można samemu zobaczyć, poczuć i przeżyć. Prowadzenie: Justyna Permus-Sałańska.



Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row” o puchar Prezydenta Miasta Torunia

sobota i niedziela, 27-28 września, godz. 12:45, początek zmagań: Rynek Staromiejski

Toruńska starówka po raz siódmy będzie świadkiem walki ósemek wioślarskich na szaleńczym, wręcz morderczym dystansie. Osady powalczą o puchar Prezydenta Miasta Torunia. „Run&Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. O miano najtwardszej ósemki w Polsce walczyć będą osady: AZS UMK Toruń (wicemistrz Polski seniorów ósemek), Lotto Bydgostia (Mistrz Polski seniorów ósemek), AZS Szczecin (brązowi medaliści MP seniorów ósemek), PTW Płock oraz reprezentacja Polski U-23.



W tegorocznej edycji na wioślarzy czekają następujące etapy: bieg z łodziami na dystansie ok. 2 km (trasa: Rynek Staromiejski – ul. Szeroka – ul. Mostowa – Bulwar Filadelfijski – Przystań Toruń), 6 km wiosłowania na wodzie (trasa: Przystań Toruń – Wisła – Przystań Toruń), bieg z łodziami na dystansie ok. 2km, powrót na Starówkę trasa: (Rynek Staromiejski – ul. Szeroka – ul. Mostowa – Bulwar Filadelfijski – Przystań Toruń), 4,5 km na ergometrach (sztafeta 9 x 500 m). Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się w niedzielę o godzinie 12:45, natomiast start pierwszej osady został zaplanowany na godzinę 13:00. Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pawła Gulewskiego, a nad organizacją i przebiegiem rywalizacji pieczę trzymać będzie klub AZS UMK Toruń - sekcja wioślarska.



Piernikowy spacer – weekendowe oprowadzanie po Muzeum Toruńskiego Piernika

sobota, 27 września, godz. 13:15 i 15:15, ul. Strumykowa 4

Uczestnicy zapoznają się z rozwojem sztuki piernikarskiej na przestrzeni wieków, poznają składniki, które decydowały o wyjątkowym smaku toruńskich wypieków oraz dowiedzą się o ich znaczeniu w kulturze i handlu.



Pożegnanie lata na Barbarce

sobota, 27 września, godz. 14:00-17:00, Polana Barbarka, ul. Przysiecka 13

Ogniska z kiełbaskami, dobra muzyka, gry i zabawy sprawnościowe, rodzinne potyczki. Tak zapowiada się impreza na Barbarce. O dobrą muzyczną atmosferę zadba duet wokalno-instrumentalny prezentując autorski program muzyczny. W programie trzygodzinnej imprezy znalazły się m.in.: pokazy i warsztaty cyrkowe z CircArt, pokazy gigantycznych baniek mydlanych JOJO Animacje, zawody na ergometrach wioślarskich i trenażerach kolarskich. Będzie też strefa speedwaya i symulator żużlowy. W strefie bezpieczeństwa będzie tez okazja, by spróbować swoich sił w alko/narko goglach.



„Patodeweloperka i odpowiedzialność społeczna planowania przestrzeni" – spotkanie z Janem Śpiewakiem i Darią Bolewicką

sobota, 27 września, godz. 16:00, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20

Jan Śpiewak jako publicysta, aktywista i dziennikarz od lat zabiera głos w najważniejszych debatach o przestrzeni, w której żyjemy. To właśnie jego spojrzenie spotka się z refleksją Darii Bolewickiej, autorki wystawy „Geometria codzienności”, która bada jak proste układy i rytmy przestrzeni – dom, mieszkanie, wnętrze – mogą stać się narzędziem oswajania rzeczywistości. Spotkanie poprowadzi filozof, tłumacz i publicysta – Tomasz Markiewka. Wstęp wolny.



Wesele na Kujawach – koncert interaktywny w Parku Etnograficznym

sobota, 27 września, godz. 17:00, Muzeum Etnograficzne, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19

Podczas koncertu z cyklu „Muzyczna podróż” będzie można usłyszeć i zobaczyć wiejskich tancerzy, śpiewaków i muzykantów oraz współczesnych artystów różnych nurtów – znawców, pasjonatów i kontynuatorów tradycji muzycznych polskiej wsi. Wydarzenie połączy zalety widowiska obrzędowego, spotkania rodzinnego, potańcówki i muzycznej uczty opartej na tradycji. Publiczność wystąpi w roli gości weselnych. Wykonawcy: Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy Bachorne Nowe” z Osięcin, zespół śpiewaczy Środa Kujawska, Kapela Marcina Lorenca oraz gość specjalny – akordeonista, Krzysztof Kubiak z Mchowic. Dodatkowo towarzyszyć będzie Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”.



III Miejsce – Mazzoll, Zieniawa, Komosiński

sobota, 27 września, godz. 17:00, Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia, ul. Bydgoska 50

Koncert improwizowanego jazzu. Na scenie wystąpią: Jerzy Mazzoll – klarnet, Piotr Komosiński – kontrabas, Liliana Zieniawa – perkusja. Wstęp wolny.



„Jeden i Jedna” – spektakl

sobota, 27 września, godz. 19:00, Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1

Czuła i opowiedziana z humorem opowieść o rodzącym się związku dwojga wrażliwych ludzi. Zanim jednak oboje uznają, że są na niego gotowi, będą musieli stoczyć walkę ze swoimi wewnętrznymi demonami, tym trudniejszą, że w spektaklu przybierać one będą postać nad wyraz nieoczekiwaną i cielesną. Bilety dostępne w kasie teatru, Biurze Obsługi Widzów.



Potańc kameralnie

sobota, 27 września, godz. 19:00, Wejściówka, Plac Teatralny 1

Zagrają toruńskie składy kameralne. Biletem wstępu jest bycie klientem kawiarni.



Piotr Bukartyk i Ajagore – koncert

sobota, 27 września, godz. 19:00, Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1-3

Wieczór pełen mądrych piosenek o codzienności, uczuciach i absurdach, premierowych utworów i znanych przebojów, muzyki, która płynie z serca i trafia prosto w punkt oraz charakterystycznego poczucia humoru Bukartyka, który od lat rozbraja publiczność ironią i prawdą.



„Mazagan. Miasto” – spektakl

sobota, 27 września, godz. 19:00, Klub Koniec Świata, ul. Podmurna 4/6

Twórcy spektaklu – aktorzy Teatru im. Wilama Horzycy zapraszają widzów do udziału we wspólnej zabawie oraz eksperymencie. Inspiracją dramatu Beniamina Bukowskiego jest historia Mazaganu – miasta, które przepłynęło ocean. Leżące w Maroku portugalskie miasto zostało przeniesione do Belem w Ameryce Południowej po oblężeniu przez Maurów w 1769 roku. Mazagan dla twórców spektaklu staje się obrazem każdego domu, który budujemy tam, gdzie się zatrzymamy – choćby na krótki czas.



„Inteligenci” – spektakl

sobota, 27 września, godz. 19:00, CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3

Komediodramat teatralny w gwiazdorskiej obsadzie, która w prosty, a zarazem prowokujący do myślenia sposób zadaje trudne pytania. Czy mimo różnic w poglądach i sposobie życia współczesna rodzina może się porozumieć? Obsada: Iza Kuna, Magdalena Stużyńska, Wojciech Malajkat, Jakub Jankiewicz / Piotr Zapert. Spektakl od 16. roku życia.



Kabaret Paranienormalni

sobota, 27 września, godz. 19:00, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a

Paranienormalni zapraszają na Ostre Cięcie – program, który odcina wszystko, co nudne, i zszywa serca radością. Wraca kultowy Doktor Prozak, a wraz z nim Chirurdzy z naszego mini serialu, którzy spróbują znaleźć receptę na każdy problem – choć ich metody bywają… niekonwencjonalne. W najnowszym programie przygotowano prawdziwą ucztę skeczów, w których absurd goni absurd.



Joga ze sztuką

niedziela, 28 września, godz. 10:00, Galeria Dworzec Zachodni, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”, ul. Gagarina 37a

Zajęcia dla studentów, pracowników i absolwentów UMK połączone ze zwiedzaniem wystawy. Spotkanie w przestrzeni Galerii Dworzec Zachodni, gdzie w otoczeniu obrazów i dzieł sztuki uczestnicy będą praktykować równowagę i wewnętrzną harmonię. Kontemplacja sztuki w połączeniu z ruchem i oddechem pozwoli odnaleźć balans między codziennym pośpiechem, ciałem a wrażliwością na piękno i estetykę. Wstęp wolny.



Poznaj Rudak od podszewki - otwarcie trasy zielonej

niedziela, 28 września, godz. 11:00, miejsce spotkania: ul. Strzałowa (przy szkole)

Spacer po nowej trasie turystycznej (pięciokilometrowej) prowadzącej do wybranych atrakcji krajoznawczych zlokalizowanych na terenie Rudaku. Uczestnicy wspólnie z przewodnikami przemierzą wspaniałe tereny zielone, aby dotrzeć do pomników przyrody i zabytkowych obiektów toruńskiej twierdzy. Wydarzenie poprowadzą Justyna Kacprzak i Michał Wiśniewski. Udział bezpłatny.



Kino Rudaczek

niedziela, 28 września, godz. 11:00, Centrum Kultury Dwór Artusa - filia Dom Muz Rudak, Okólna 169

Zaproszenie dla dziadków, rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Okazja do poznania przygód zielonych płazów, często spotykanych w jeziorach, stawach czy nawet w ogródkach. Po seansie odbędą się warsztaty, w trakcie których uczestnicy zainspirują się bohaterem animacji.



Coolturalne zakończenie sportowego lata

niedziela, 28 września, godzina 11:00, boisko w Stawie Komtura, ul. Przedzamcze 6A

Wyjątkowe pożegnanie lata pełne sportu, kultury i dobrej zabawy! Koncerty - zespół Arka Noego oraz Patrycja Lipińska ze swoim balonowym show; strefy aktywności - breakdance, beatbox, warsztaty teatralne, taneczne, fotograficzne i artystyczne; sport i rekreacja - gry i zabawy (Bule, Connect4, Cornhole, hula-hop, skakanki, piłkarzyki), dmuchany plac zabaw, blenderbike z koktajlami, energo-rower; pokazy i warsztaty specjalne - akrobatyka, kuglarstwo, ekologia, psychologia sportowa, spotkania ze sportowcami; rodzinne atrakcje - malowanie twarzy, bańki mydlane, żużlowy symulator refleksu. Wstęp wolny.



Święto pieczonego ziemniaka

niedziela, 28 września, godz. 11:00 i 14:00, Fort V, ul. Polna 11

W programie: zwiedzanie z przewodnikiem – wyjątkowa okazja, by zajrzeć także do fragmentu fortu niedostępnego jeszcze turystycznie, ognisko z pieczonymi ziemniakami i kiełbaskami, a gdyby pogoda spłatała figla – przygotowany będzie na ciepło aromatyczny żurek.



„Muzyczne ewolucje – Toruń na Jazzowo” – koncert Wah-Wah Brass

niedziela, 28 września, godz. 13:00, mobilna scena podróżująca pomiędzy Rynkiem Staromiejskim a Nowomiejskim

Pierwszy z niedzielnych jazzowych koncertów rozpocznie się o na mobilnej scenie, która podróżować będzie pomiędzy Rynkiem Staromiejskim a Nowomiejskim. Warszawski kwintet dęty blaszany Wah-Wah Brass wykona nieśmiertelne przeboje Louisa Armstronga, Irvinga Berlina, Duke’a Ellingtona, Jerry’ego Hermana, Henryka Kuźniaka i Grzegorza Markowskiego. Muzyczna podróż potrwa do godz. 14:30.



Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Gdy przeszłość odsłania swe kolejne karty...”

niedziela, 28 września, godz. 13:00, Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16

„Gdy przeszłość odsłania swe kolejne karty...” to wystawa 46 fotografii przekazanych latem 2024 r. do zbiorów Muzeum Okręgowego przez Andrzeja Raszeję, syna ostatniego prezydenta Torunia przed wybuchem II wojny światowej, Leona Raszei. Większość zdjęć, przez lata przechowywana w archiwum rodzinnym, nigdy nie była publikowana. Przedstawiają ważne momenty z życia miasta i portrety zasłużonych torunian z okresu międzywojnia. Fotografie te były także częścią kolekcji wykorzystywanej przez okupacyjne władze niemieckie do celów propagandowych i dokumentacyjnych.



Tajemnice fortepianu Chopina

godz. 15:15, CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3

Koncert poprzedzony zostanie spotkaniem i prezentacją fortepianu historycznego, które poprowadzą Marek Bracha i Michał Bruliński. Podczas koncertu wystąpi Tomasz Ritter na fortepianie historycznym wraz z {oh!} Orkiestrą pod kierownictwem artystycznym i skrzypcami Martyny Pastuszki. W programie zabrzmią m.in. dzieła L. van Beethovena, F. Mendelssohna-Bartholody’ego, F. Chopina, które ukażą bogactwo brzmień i stylistyk epok od końca XVIII do połowy XIX wieku.



Piegi – koncert

niedziela, 28 września, godz. 16:00, Osada Leśna barbarka, ul. Przysiecka 13

W ramach pikniku „Las dla Ludzi, Ludzie dla Lasu", zespół Piegi zagra i zaśpiewa na toruńskiej Barbarce. Warto przyszykować swoje ulubione kalosze i posłuchać jesiennego haLASU. Wstęp wolny.



„Złe przeczucie” – finisaż wystawy

niedziela, 28 września, godz. 16:30, Galeria Sztuki Wozownia, ul. Rabiańska 20

Finisaż wystawy „Złe przeczucie”, w ramach którego artyści Kolektywu artystycznego „Strzęp” – Dariia Silczuk i Mikołaj Zapiec zaprezentują dwa performance pt. „Droga do” oraz „Miejsce”. Wstęp wolny.



Lindy hop

niedziela, 28 września, godz. 17:00, Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia, ul. Bydgoska 50

Swingująca potańcówka i piknik zarazem. Taniec w rytmach swingu na deskach Kulturalnego hubu Bydgoskiego Przedmieścia. Wstęp wolny.



„Muzyczne ewolucje – Toruń na Jazzowo”

niedziela, 28 września, godz. 17:00, koncert Imienowski Jazz Set, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

Wystąpi Imienowski Jazz Set w programie „Jazz Side of Abby Road”. Nietrudno się domyślić, że w programie znajdą się niezapomniane hity zespołu The Beatles w jazzowych aranżacjach, m.in. „Can't Buy Me Love”, „Hey Jude”, „Let it Be”, „Michelle”, „Yesterday”, „Come Together” i wiele innych. Imienowski Jazz Set wystąpi w składzie: Tomasz Imienowski – bas, Bartosz Krzywda – piano, Maks Kreft – perkusja. Na koncert na dziedzińcu obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je odebrać w kasie Muzeum Okręgowego w Ratuszu Staromiejskim. Liczba miejsc siedzących jest ograniczona. W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.



Literatura, literatura, to nie jest tylko zasługa pióra... – koncert

niedziela, 28 września, godz. 17:00, Torunianka Cafe, ul. Franciszkańska 16

Zaproszenie dla wszystkich miłośników polszczyzny, literatury i czytelnictwa. Koncert w wykonaniu duetu Marta Samolej (śpiew) i Mateusz Skrzypnik (pianino) z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Zabrzmią utwory nawiązujące do klasyki literatury, teksty cenionych twórców (Tuwim, Turnau, Młynarski), okraszone dużą dawką humoru. Gość specjalny wieczoru - Karolina Liminowicz.



Cohen - Po miłości kres

niedziela, 28 września, godz. 18:00, CKK Jordanki

Artur Żmijewski po latach sukcesów na deskach teatralnych i przed kamerą teraz wkracza w świat muzyki, oddając hołd twórczości Cohena, której jest wielkim wielbicielem. Aktor zaskakuje w nowej roli, prezentując program muzyczny z utworami Leonarda Cohena. Na koncertowej scenie pojawią się takie utwory, jak „Alleluja”, „W tajnym życiu mym” (In My Secret Life), „Zuzanna”, „Tańczmy po miłości kres” (Dance Me To The End of Love), „Wspomnienie” (Memories) oraz wiele innych. Każdy z nich, dzięki doskonałym tłumaczeniom autorstwa Macieja Zembatego, Romana Kołakowskiego i Michała Kuźmińskiego, zyskuje nowe życie, wprowadzając słuchaczy w świat pełen poezji, emocji i głębokiej refleksji.



INOWROCŁAW



Światowy Dzień Turystyki

sobota, 27 września, godz. 9:30, start przy zegarze słonecznym „Paw”

Spacer z przewodnikiem po Parku Solankowym, dzięki któremu uczestnicy odkryją tajemnice skryte w zakątkach, które mijają na co dzień.



Koncert z okazji 150-lecia Uzdrowiska Inowrocław

sobota, 27 września, godz. 17:00, muszla koncertowa w Parku Solankowym

Obchody jubileuszowe trwają cały rok. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych, artystycznych czy muzycznych. Kulminacją świętowania będzie koncert na, którym wystąpi Zuza Jabłońska, finalista pierwszej edycji The Voice Kids. Jej utwory, takie jak „Powiedz mi to w twarz” czy „Spacer na linie” szybko zdobyły popularność i uznanie słuchaczy. W swojej twórczości łączy pop z alternatywnym brzmieniem, tworząc emocjonalne i nowoczesne kompozycje.



Wystąpi także Feel Music, inowrocławski zespół muzyczny składający się z 13 zdolnych artystów i sześciu instrumentalistów mieszkających na terenie oraz w okolicy Inowrocławia. Zespół łączy energię, harmonię i siłę wspólnego śpiewu, niosąc przesłanie jedności oraz radości z muzyki. Na zakończenie czeka impreza taneczna z zespołem 31 Band lokalnym zespołem wykonującym polskie i światowe utwory m.in. takich wykonawców, jak Perfect, Dżem czy Lady Pank. Podczas swoich występów stawiają na kontakt z publicznością i dobrą zabawę. W energetyczny sposób zakończą ten pełen emocji dzień wspólnego świętowania.



VIII Bilardowe Mistrzostwa Inowrocławia

niedziela, 28 września, godz. 9:00, Kręgielnia Inowrocław

Turniej stanowi doskonałą okazję do sportowej rywalizacji oraz integracji miłośników bilarda. Na uczestników czeka sportowa atmosfera, emocjonujące mecze i nagrody!



WŁOCŁAWEK



Koncert zespołu „Tortilla”

piątek, 26 września, godz. 18:00, Stara Remiza, ul. Żabia 8

Zespół Tortilla to prawdziwa perła polskiej sceny bluesowej, znana z autentycznego brzmienia elektrycznego bluesa. Ich muzyka to połączenie szacunku do tradycji z rock’n’rollową energią oraz jazzowym pulsem. Tortilla słynie z niesamowitej interakcji z publicznością. Każdy występ to prawdziwe show, które na długo pozostaje w pamięci.



Zespół przełamuje konwencje bluesowe, tworząc własną, niebanalną drogę artystyczną. W ich nagraniach usłyszycie akordeon, saksofony, organy Hammonda i Farfisa oraz sekcję smyczków. Kompozycje Tortilli wzbogacone są tekstami Waldemara Ślefarskiego i Pawła Tańskiego, które zachwycają żartobliwą absurdalno-liryczną konwencją.



V Fajans Festiwal

sobota i niedziela, 27-28 września, godz. 10:00-18:00, Centrum Kultury „Browar B.”

Tradycyjnie, w ostatni weekend września, Włocławek zaprasza na Fajans Festiwal – wyjątkowe wydarzenie kulturalne poświęcone sztuce fajansu włocławskiego, łączące tradycję z nowoczesną twórczością artystyczną. Przez dwa dni w Centrum Kultury „Browar B.”, w Skarbcu Fajansu oraz w przestrzeni miasta odbywać się będą liczne wydarzenia artystyczne, edukacyjne i integracyjne.



W programie festiwalu znajdą się kiermasze, warsztaty, wystawy, koncert oraz konkursy: „Włocławki na koszulkach”, „Fajans Słowo”, „Fajans Sztuka”, #FajansNaWakacjach, a także „Rewia-Fajans-Performance” – pokaz strojów i bodypaintingu inspirowanych estetyką fajansu. Na uczestników czekają Fajansowe Kramy, czyli strefa wystawców rękodzieła, ceramiki i fajansu. Będzie także Fajansowe Bistro we włocławskich lokalach gastronomicznych i pyszności przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Oraz bogata oferta warsztatów – od malowania wzorów fajansowych, przez tworzenie gadżetów, po artystyczne działania w przestrzeni miasta. Nie zabraknie też relaksu w specjalnie przygotowanej Fajansowej Strefie Relaksu z pufami, niebieską herbatą, iluminacjami. Program festiwalu znajduje się TUTAJ.



Wycieczka śladami organów i organmistrzów

sobota, 27 września, godz. 11:00, start: Parafia św. Stanisława BM, ul. Żeromskiego 19/21

Wydarzenie będzie prezentować miejsca związane z włocławskimi pracowniami organmistrzowskimi i organy zbudowane przez te pracownie w różnych okresach i stylach, ich różnorodność w zależności od wnętrza, do których są projektowane, a także ukazywać dorobek i wkład organmistrzów włocławskich w rozwój kultury nie tylko Włocławka, ale i całej Polski. Program wydarzenia znajduje się TUTAJ.



GRUDZIĄDZ



IX Festiwal im. Piotra Janowskiego

sobota-poniedziałek, 27-29 września, różne lokalizacje

Ostatni weekend września zapowiada się muzycznie. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia zapraszają na koncerty w ramach IX Festiwalu im. Piotra Janowskiego w Grudziądzu. Wstęp wolny.

Program:



27 września (sobota)

17:00 – Mistrzowskie Otwarcie w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Christian Danowicz – skrzypce

Robert Morawski – fortepian

Monika Orłowska – skrzypce



28 września (niedziela)

17:00 – Z Paryża do Grudziądza w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Marianna Julia Żołnacz – flet

Marek Bugajski – altówka

Joanna Maklakiewicz – fortepian



29 września (poniedziałek)

17:00 – Tribute to Piotr Janowski. Wirtuozeria w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia

Marcelina Rucińska – skrzypce

Piotr Olesz – wiolonczela

Joanna Maklakiewicz – fortepian



ŚWIECIE



Świecka Biesiada Piwna

piątek i sobota, 26-27 września, godz. 16:00-24:00 (piątek) i 12:00-24:00 (sobota), Hala Widowiskowo-Sportowa

W ostatni weekend września świecka Hala Widowiskowo-Sportowa ponownie wypełni się aromatem chmielu i zapachem swojskiego jadła. Po raz trzeci w mieście odbędzie się festiwal piwa, który w tym roku przybiera nową formułę i nową nazwę — ze „Świeckiego Festiwalu Piwa” wydarzenie zmienia się w „Świecką Biesiadę Piwną”. Nowa formuła festiwalu oznacza więcej niż zmiany kulinarne. Organizatorzy powołali dyrektora imprezy, Michała Murawskiego, który zadba o spójność programu i niezapomnianą atmosferę wydarzenia. Jednak miłośnicy piwa nie muszą obawiać się braków w tym, co najważniejsze – zimnego, dobrego trunku.



NAKŁO NAD NOTECIĄ



Koncert Gordonowski dla całej rodziny

sobota, 27 września, godz. 10:30, Nakielski Ośrodek Kultury

Zaproszenie dla małych i dużych, dzieci oraz rodziców, na niesamowite sobotnie przedpołudnie wypełnione muzyką! To za sprawą Koncertu Gordonowskiego dla całej rodziny. Na trąbce zagra Taras Kulbashnyj, a wydarzenie poprowadzi Marta Trudzińska. Jak zapewniają artyści – uczestnicy doznają kosmicznych rytmów i nieziemskich melodii.



ZIELONKA (pow. bydgoski)



10. Bieg Dąbrowskiego i 1. Marsz Nordic Walking i Rajd Rowerowy

sobota, 27 września, godz. 11:00, plac sołecki

Wydarzenie odbywa się co roku w związku z rocznicą bitwy pod Łabiszynem i przemarszu przez Zielonkę zwycięskich wojsk gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W tym roku – oprócz tradycyjnych biegów dla dzieci i dorosłych – odbędzie się też rajd rowerowy na trasie Zielonka – Łabiszyn – Zielonka oraz marsz nordic walking. Zorganizowana zostanie licytacja kilku upominków przekazanych na cel charytatywny - na rzecz kpr. Anny Banaś, pielęgniarki 1 Wojskowego Szpitala Polowego, mieszkanki naszego sołectwa. Kpr. Banaś jest w służbie od 13 lat. Od kilku lat mieszka z 10-letnim synem na terenie Zielonki. Z dnia na dzień z pielęgniarki stała się pacjentką.



Zapalenie rdzenia kręgowego spowodowało, że straciła władzę w nogach. Zamiast ratować innych, dziś walczy o własne życie i sprawność. Duże nadzieje pani Ania wiąże z terapią komórkami macierzystymi, którą rozpoczęła pod koniec lipca. Do akcji charytatywnej przyłącza się influencer kulinarny Michał Mirlak.



MIRADZ (pow. mogileński)



V Pradziejowy Bieg Przełajowy

niedziela, 28 września, godz. 11:00, Miradz 12

V Pradziejowy Bieg Przełajowy, którego gospodarzem i organizatorem jest Nadleśnictwo Miradz, to nie tylko impreza o charakterze sportowym. To wydarzenie, które łączy aktywne spędzanie czasu wolnego w otoczeniu przyrody z promocją cennych pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym miejsc na Kujawach Zachodnich. Wydarzeniu towarzyszyć będą pokazy rzemiosł dawnych oraz warsztaty garncarskie połączone z wytwórstwem neolitycznej biżuterii. Swoje stoisko promocyjno-edukacyjne wystawi również Nadleśnictwo Miradz. Lasy Państwowe w swoim pawilonie promować będą trwale zrównoważoną gospodarkę, kształtującą strukturę lasów i korzystającą z nich w sposób zapewniający ich trwałe zachowanie. Pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzą również quiz wiedzy przyrodniczo-leśnej z elementami dotyczącymi ochrony środowiska. Dla uczestników quizu przewidziane są nagrody w formie gadżetów. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję odbycia wirtualnego spaceru po lesie dzięki goglom VR. Nie zabraknie również elementów regionalnych.