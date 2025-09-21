Nie znasz się na grzybach? Zbieraj je z sanepidem i leśnikami, zapisy trwają

2025-09-21, 12:50 Damian Klich/Redakcja

Największe zbiory czy wyjątkowe owocniki zostaną nagrodzone/fot. Damian Klich, Archiwum

Mieszkańcy regionu mogą się wybrać na bezpieczne grzybobranie z pracownikami sanepidu. Obecnie trwają zapisy.

Akcja „ChodźMY na grzyby!" odbędzie się we wszystkich - 19 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. - W danym miejscu, po zapisach, do uczestników będą wysyłane pinezki, gdzie określone będzie miejsce zbiórki - mówi Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. - Na miejscu jest zaplanowane grzybobranie, które potrwa około trzech godzin. Potem będzie można skorzystać z pomocy leśników, strażników leśnych, klasyfikatorów grzyboznawców. Punktem kulminacyjnym będzie ognisko zaplanowane w każdej z tych lokalizacji.



Największe zbiory czy wyjątkowe owocniki zostaną nagrodzone. Grzybobranie odbędzie się 27 września. Zapisy prowadzone są poprzez e-mail: zapisy.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl i telefonicznie pod numerem 52 376 18 91.