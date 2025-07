Wysokie żywopłoty zacieniają działki sąsiadów. Gmina Osielsko upomina mieszkańców

2025-07-18, 08:00 Redakcja

„Właściciel nieruchomości sąsiedniej może: wystąpić na drogę postępowania sądowego, żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem, domagać się usunięcia przeszkód lub nadmiernego zacienienia."/fot. ilustracyjne/Canvaa

Była skarga, jest oficjalna odpowiedź władz podbydgoskiej gminy Osielsko. Chodzi o zagospodarowanie granic działek domów jednorodzinnych i terenów przy ogrodzeniu. Tu nie ma miejsca na: „Wolnoć Tomku w swoim domku".

Władze gminy Osielsko upominają mieszkańców, którzy bez poszanowania przepisów zagospodarowują granice działek, sadząc duże rośliny, czy stawiając różnego rodzaju osłony. Taka sprawa może mieć finał w sądzie - przestrzega gmina.

Komunikat opublikowany na gminnej stronie zamieszczamy poniżej:



„Szanowni Mieszkańcy,



Gmina Osielsko, jako organ dbający o ład przestrzenny i dobre relacje społeczne na terenie naszej wspólnoty, pragnie przypomnieć o znaczeniu dobrosąsiedzkiego korzystania z nieruchomości.



Relacje sąsiedzkie mają ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców — wszelkie konflikty sąsiedzkie, zwłaszcza dotyczące korzystania z nieruchomości, często prowadzą do długotrwałych sporów i niepotrzebnego eskalowania napięć.



W związku z pojawiającymi się sygnałami o sytuacjach, w których dochodzi do nadmiernego zacieniania nieruchomości sąsiednich (np. przez sadzenie wysokich żywopłotów, drzew lub inne formy zabudowy przy granicy działki), przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa obowiązują pewne standardy korzystania z własnego gruntu.



Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego:



„Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, utrudniały korzystanie z nieruchomości sąsiednich.”



Oznacza to, że każdy właściciel gruntu ma prawo korzystać ze swojej nieruchomości, ale powinien to czynić z poszanowaniem praw sąsiadów.



W szczególności działania polegające na:



sadzeniu drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki w sposób, który powoduje nadmierne zacienienie, ograniczenie dostępu światła dziennego do budynków i ogrodów, ustawianiu ekranów lub innych trwałych przeszkód, stawianiu budowli lub instalacji powodujących trwały cień — mogą być uznane za przekroczenie granic dopuszczalnego korzystania z prawa własności i naruszenie art. 144 KC.



Nadmierne zacienianie nieruchomości sąsiednich może istotnie pogorszyć możliwość:

prowadzenia upraw ogrodniczych i roślinnych, korzystania z terenów rekreacyjnych przy domu, uzyskiwania odpowiedniego nasłonecznienia pomieszczeń mieszkalnych,

utrzymania właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych (wilgoć, grzyby itp.).



Przypominamy, że w przypadkach rażącego naruszenia art. 144 KC, właściciel nieruchomości sąsiedniej może: wystąpić na drogę postępowania sądowego,

żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem, domagać się usunięcia przeszkód lub nadmiernego zacienienia.

Tego rodzaju sprawy są coraz częściej przedmiotem rozstrzygnięć sądowych, co potwierdza bogate orzecznictwo sądów powszechnych. Aby unikać niepotrzebnych sporów i sądowych konsekwencji, zachęcamy do polubownego rozwiązywania ewentualnych wątpliwości oraz do uprzedniego uzgadniania planowanych nasadzeń lub budowy ekranów z sąsiadami.



Podsumowanie



Prosimy o rozważne planowanie i zagospodarowanie swoich nieruchomości, z uwzględnieniem potrzeb i praw sąsiadów. Zacienianie nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę może prowadzić do odpowiedzialności prawnej. Dobrosąsiedzkie relacje i wzajemny szacunek są podstawą spokojnego i komfortowego życia w naszej gminie.



Wójt Gminy Osielsko

Janusz Jedliński"