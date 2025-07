Gdy płonął ich dom, pogorzelcy z Tuczna zachowali zimną krew. Wynieśli butlę z gazem [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

Ogień pojawił się w czwartek, około godz. 22:00. Pożarem objęta była drewniana konstrukcja dachu dwuspadowego pokrytego eternitem. Przed przybyciem zastępów straży pożarnej wszystkie osoby opuściły budynek (łącznie 5 osób, w tym dziecko). Jak podają strażacy, lokatorzy wychodząc wynieśli z budynku butlę na gaz propan-butan, wyłączyli także prąd. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu, jeden klatką schodową, drugi po drabinie przez okno na ścianie szczytowej. Po lokalizacji pożaru wyniesiono również mienie znajdujące się w pomieszczeniach na parterze m. in. meble i sprzęt AGD, RTV. Pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie do obiektu. Całość skontrolowana została kamerą termowizyjną - brak zagrożenia. Na koniec strażacy korzystając z kosza podnośnika zabezpieczyli plandeką dach przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Na miejsce przybył wójt gminy Złotniki Kujawskie, który dla poszkodowanej rodziny przygotował lokal zastępczy. Straty wstępnie oszacowano na 80 tys. zł. źr. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu/Facebook

