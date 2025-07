Wyłudzenia VAT na wielką skalę. Służby z Toruniu wspierały Prokuraturę Europejską

Inowrocławscy radni Koalicji Obywatelskiej mają zastrzeżenia co do czystości oczek wodnych i fontann znajdujących się na terenie miasta. Apelują do władz… Czytaj dalej »

Sprawa, w której uczestniczyli funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Toruniu jest częścią dużego śledztwa EPPO prowadzonego pod kryptonimem „Midas", wymierzonego w międzynarodową organizację przestępczą, która zajmując się m.in. sprzedażą smartfonów, małych urządzeń elektronicznych i masek ochronnych wyłudziła z budżetów krajów członkowskich UE 195 mln euro. Funkcjonariusze komórki dochodzeniowo-śledczej KPUCS w Toruniu przeprowadzili na zlecenie Prokuratury Europejskiej przeszukania biur firmy podejrzewanej o wyłudzenia podatku VAT. W trakcie czynności mundurowi Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli dokumentację papierową, dokumenty elektroniczne oraz pliki z danymi z programów księgowych. Działania funkcjonariuszy KAS podjęte zostały w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej prowadzonym przeciwko organizacji przestępczej podejrzewanej o dokonywanie transgranicznych oszustw karuzelowych i wyłudzaniem podatkiem VAT o wartości 10 mln euro. Mężczyzna, który organizował fikcyjne łańcuchy dostaw został aresztowany na terenie Czech. Z kolei w Belgii, Niemczech, Polsce i Czechach przedstawiciele organów krajowych różnych służb przeprowadzili przeszukania w 18 lokalizacjach należących do podmiotów objętych śledztwem. W efekcie tych działań, zamrożono aktywa na rachunkach bankowych w Polsce i Belgii. Czym zajmuje się EPPO? Prokuratura Europejska (EPPO) jest niezależną prokuraturą Unii Europejskiej. Zadaniem EPPO jest ochrona budżetu Unii Europejskiej i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. EPPO wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed właściwymi sądami uczestniczących państw członkowskich. EPPO prowadzi sprawy dotyczące tzw. przestępstw PIF (nadużycia na szkodę interesów finansowych Unii) wymienionych w dyrektywie (UE) 2017/1371, do których należą:

