Ślepy kot uwięziony w 7-metrowej studni. Zwierzę uratowali strażacy z OSP Osielsko [zdjęcia]

2025-09-21, 14:34 Redakcja

Strażacy uratowali niewidomego kota, który wpadł do studni/fot. OSP Osielsko/Facebook

W potężne tarapaty wpadł - nomen omen - niewidomy kot z Osielska. Strażacy musieli wydobywać zwierzę z dna - na szczęście - suchej studni, która znajdowała się na terenie gęsto porośniętym krzakami.

„Działania nasze polegały na zrobieniu dostępu do studni, która znajdowała się w gęsto zarośniętych krzakach. Następnie ratownik zabezpieczony w aparat oddechowy zszedł po drabinie i wyciągnął kota, który został przekazany właścicielce." - czytamy na stronie OSP Osielsko.