Sala gimnastyczna pełna kotów! Międzynarodowa wystawa w bydgoskiej podstawówce [zdjęcia]

2025-09-21, 14:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Koty z całego świata można podziwiać w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Brytyjskie, perskie, długo- i krótkowłose... Koty z całego świata można podziwiać w Bydgoszczy. Ich opiekunowie mówią o swoich pupilach jednym głosem - pochwalnym: „piękne, czułe, inteligentne i dają powody do dumy".

- Przyjechałam z kotem syberyjskim, który ma 5 miesięcy, a ma na imię Belmondo. To jego druga wystawa...

- Ja jestem z dwoma kotami rasy Maine Coon: z dwuletnim kocurem i kotką. Kocur jest w bardzo wyjątkowym umaszczeniu. Wydaje się, że jest biały, a tak naprawdę jest kotem czarnym, srebrzystym, szynszylowym...



- To są wielkie pieszczochy, bardzo lubią obecność człowieka...



- To jest moja duma, ja ją wyhodowałam. Kotka jest bardzo mocno utytułowana...



- Przywiozłam koty rasy Bombay - jedne w Polsce. Te koty niesamowicie inteligentne, czułe, piękne...



- Miał być najpierw kotek typowo na kolanka, ale miłość powiększyła się do tego stopnia, że otworzyliśmy hodowlę...



Wystawa odbywa się w SP nr 67 przy ul. Kromera. Koty można oglądać od 10 do 16.