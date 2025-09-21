Sala gimnastyczna pełna kotów! Międzynarodowa wystawa w bydgoskiej podstawówce [zdjęcia]
Brytyjskie, perskie, długo- i krótkowłose... Koty z całego świata można podziwiać w Bydgoszczy. Ich opiekunowie mówią o swoich pupilach jednym głosem - pochwalnym: „piękne, czułe, inteligentne i dają powody do dumy".
- Przyjechałam z kotem syberyjskim, który ma 5 miesięcy, a ma na imię Belmondo. To jego druga wystawa...
- Ja jestem z dwoma kotami rasy Maine Coon: z dwuletnim kocurem i kotką. Kocur jest w bardzo wyjątkowym umaszczeniu. Wydaje się, że jest biały, a tak naprawdę jest kotem czarnym, srebrzystym, szynszylowym...
- To są wielkie pieszczochy, bardzo lubią obecność człowieka...
- To jest moja duma, ja ją wyhodowałam. Kotka jest bardzo mocno utytułowana...
- Przywiozłam koty rasy Bombay - jedne w Polsce. Te koty niesamowicie inteligentne, czułe, piękne...
- Miał być najpierw kotek typowo na kolanka, ale miłość powiększyła się do tego stopnia, że otworzyliśmy hodowlę...
Wystawa odbywa się w SP nr 67 przy ul. Kromera. Koty można oglądać od 10 do 16.