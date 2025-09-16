Wzmożona aktywność lisów w Pakości. Władze gminy apelują o rozwagę i zachowanie ostrożności
Magistrat przypomina, aby w żaden sposób nie prowokować, nie drażnić oraz nie szczuć lisów psami. W przypadku ich napotkania, nie należy zbliżać się, ani wykonywać gwałtownych ruchów.
Urząd Gminy w Pakości wydał komunikat dla mieszkańców w związku ze wzmożoną aktywnością tych zwierząt w regionie.
- Mieszkańcy powinni pamiętać o zachowywaniu czystości i porządku na prywatnych posesjach. Śmietniki powinny być zamknięte - czytamy w komunikacie.
Lis niebojący się człowieka może być zarażony wścieklizną. Jeżeli zwierzę zachowuje się w podejrzany sposób, to należy zgłosić sprawę do powiatowego lekarza weterynarii.
- Pamiętajmy, że jest to zwierzę dzikie. Jego miejsce nie jest koło nas - mówi Piotr Biegała, lekarz weterynarii.