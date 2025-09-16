Wzmożona aktywność lisów w Pakości. Władze gminy apelują o rozwagę i zachowanie ostrożności

2025-09-16, 12:50 Marcin Glapiak

Lis niebojący się człowieka może być zarażony wścieklizną. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Magistrat przypomina, aby w żaden sposób nie prowokować, nie drażnić oraz nie szczuć lisów psami. W przypadku ich napotkania, nie należy zbliżać się, ani wykonywać gwałtownych ruchów.

Urząd Gminy w Pakości wydał komunikat dla mieszkańców w związku ze wzmożoną aktywnością tych zwierząt w regionie.



- Mieszkańcy powinni pamiętać o zachowywaniu czystości i porządku na prywatnych posesjach. Śmietniki powinny być zamknięte - czytamy w komunikacie.



Lis niebojący się człowieka może być zarażony wścieklizną. Jeżeli zwierzę zachowuje się w podejrzany sposób, to należy zgłosić sprawę do powiatowego lekarza weterynarii.



- Pamiętajmy, że jest to zwierzę dzikie. Jego miejsce nie jest koło nas - mówi Piotr Biegała, lekarz weterynarii.