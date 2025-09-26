Czas na szczepienie lisów. W ten weekend akcja w kujawsko-pomorskich lasach

2025-09-26, 18:25 Maciej Wilkowski/Redakcja

Lisy często pojawiają się w pobliżu domostw / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

W dniach 26–27 września, we wschodniej części Pomorza i Kujaw przeprowadzona zostanie akcja doustnego szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionek nie wolno dotykać!

Preparaty w postaci przynęt w kształcie małych brązowo-zielonych kostek będą zrzucane z samolotów na tereny lasów, łąk, pól i nieużytków.

Obszar objęty akcją to m.in. powiaty: brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski, a także wybrane gminy powiatów wąbrzeskiego i toruńskiego.



Ważne zalecenia dla mieszkańców:



nie dotykać ani nie niszczyć przynęt - zapach człowieka odstrasza lisy

ograniczyć wyjście z psami do lasu, by nie narażać je na podjęcie szczepionki, która nie jest dla nich - pies musi być na smyczy

przez 2 tygodnie od daty zrzutu nie organizować polowań z psami

w razie kontaktu człowieka z płynną zawartością szczepionki – niezwłocznie zgłosić się do lekarza

akcja ma na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt przed groźną i śmiertelną chorobą, jaką jest wścieklizna