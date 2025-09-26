Czas na szczepienie lisów. W ten weekend akcja w kujawsko-pomorskich lasach

2025-09-26, 18:25  Maciej Wilkowski/Redakcja
Lisy często pojawiają się w pobliżu domostw / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

W dniach 26–27 września, we wschodniej części Pomorza i Kujaw przeprowadzona zostanie akcja doustnego szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionek nie wolno dotykać!

Preparaty w postaci przynęt w kształcie małych brązowo-zielonych kostek będą zrzucane z samolotów na tereny lasów, łąk, pól i nieużytków.
Obszar objęty akcją to m.in. powiaty: brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski, a także wybrane gminy powiatów wąbrzeskiego i toruńskiego.

Ważne zalecenia dla mieszkańców:

  • nie dotykać ani nie niszczyć przynęt - zapach człowieka odstrasza lisy
  • ograniczyć wyjście z psami do lasu, by nie narażać je na podjęcie szczepionki, która nie jest dla nich - pies musi być na smyczy
  • przez 2 tygodnie od daty zrzutu nie organizować polowań z psami
  • w razie kontaktu człowieka z płynną zawartością szczepionki – niezwłocznie zgłosić się do lekarza
  • akcja ma na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt przed groźną i śmiertelną chorobą, jaką jest wścieklizna
Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie odbywa się dwa razy w roku: wiosną i jesienią.

Mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

