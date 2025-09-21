Są tajemnicze, fascynujące i... nie żądają spacerów. Egzotyczne targi w Arenie Toruń [zdjęcia]

2025-09-21, 18:04 Michał Zaręba/Redakcja

Egzotyczne zwierzęta w Arenie Toruń/fot. Michał Zaręba

Można było porozmawiać z hodowcami węży i pająków, zanurzyć się w świat terrarystyki, akwarystyki i botaniki. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny.

- Mamy tutaj gekony z Nowej Kaledonii. Są to zwierzęta nadrzewne, żyją do 12 lat. Bardzo dobrze się je obserwuje. Jedzą owady, owoce...



- Dzieci są bardzo ciekawe przedstawicieli tych groźnych gatunków. Można je sobie poobserwować z akwarium, a to dużo lepsze niż spotkanie na żywo...



- Mamy w domu pytona królewskiego. Wychodzi wieczorem, a pokazuje się w dzień - w zasadzie widać tylko ogon. Nie hałasuje, nie trzeba go wyprowadzać. Dziecko się uczy odpowiedzialności, bo to są przecież jego zwierzątka. Syn się nimi zajmuje, ja tylko go w tym wspieram, pomagam mu...





Więcej w relacji Michała Zaręby.