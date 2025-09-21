W jedno drzewo uderzyło auto, a drugie się przewróciło. Ranni kierowca i ratownik medyczny [zdjęcia]

2025-09-21, 16:30 Michał Zaręba/Redakcja

Wypadek we wsi Młyniec/fot. PM PSP Mogilno

Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku we wsi Młynice na trasie Strzelno-Skulsk (powiat mogileński - DK nr 25). Poszkodowana jest kobieta kierująca autem i ratowniczka medyczna.

- W miejscowości Młynice samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył przydrożne drzewo - mówi asp. sztab. Krzysztof Meller, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie. - Pojazdem podróżowała jedna osoba, kobieta, która odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala w Inowrocławiu. W trakcie zdarzenia, tuż po przybyciu ratowników medycznych, przewróciło się drugie uszkodzone drzewo, w wyniku czego ucierpiała ratowniczka medyczna. Prawdopodobnie ma złamaną nogę i rany głowy.