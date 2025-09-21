Chciał zmienić oponę w ciężarówce, potrącił go bus. Śmiertelny wypadek na A1 w regionie

2025-09-21, 16:41 Redakcja

Nie żyje kierowca TIR-a potrącony przez samochód na autostradzie A1/fot. KM PSP Włocławek

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, tuż po godz. 15:00, na autostradzie A1 na wysokości m. Smólsk, między węzłem Kowal - Włocławek Zachód.

- Tuż po godzinie 15:00, na 198 km autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś doszło do tragicznego wypadku - mówi mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Kierowca samochodu ciężarowego, który zatrzymał się w celu wymiany opony został potrącony przez busa. Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanego. Lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach ratowniczych uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Autostrada w kierunku Gdańska jest w tej chwili całkowicie zablokowana.



Drogowcy kierują pojazdy na zjazd na węźle Kowal i objazd przez DK91.