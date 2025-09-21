Chciał zmienić oponę w ciężarówce, potrącił go bus. Śmiertelny wypadek na A1 w regionie

2025-09-21, 16:41  Redakcja
Nie żyje kierowca TIR-a potrącony przez samochód na autostradzie A1/fot. KM PSP Włocławek

Nie żyje kierowca TIR-a potrącony przez samochód na autostradzie A1/fot. KM PSP Włocławek

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, tuż po godz. 15:00, na autostradzie A1 na wysokości m. Smólsk, między węzłem Kowal - Włocławek Zachód.

- Tuż po godzinie 15:00, na 198 km autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś doszło do tragicznego wypadku - mówi mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Kierowca samochodu ciężarowego, który zatrzymał się w celu wymiany opony został potrącony przez busa. Pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanego. Lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach ratowniczych uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Autostrada w kierunku Gdańska jest w tej chwili całkowicie zablokowana.

Drogowcy kierują pojazdy na zjazd na węźle Kowal i objazd przez DK91.

Są tajemnicze, fascynujące i... nie żądają spacerów. Egzotyczne targi w Arenie Toruń [zdjęcia]

2025-09-21, 18:04
W jedno drzewo uderzyło auto, a drugie się przewróciło. Ranni kierowca i ratownik medyczny [zdjęcia]

2025-09-21, 16:30
Ślepy kot uwięziony w 7-metrowej studni. Zwierzę uratowali strażacy z OSP Osielsko [zdjęcia]

2025-09-21, 14:34
Sala gimnastyczna pełna kotów Międzynarodowa wystawa w bydgoskiej podstawówce [zdjęcia]

2025-09-21, 14:00
Nie znasz się na grzybach Zbieraj je z sanepidem i leśnikami, zapisy trwają

2025-09-21, 12:50
Tragedia w Osieku nad Wisłą. Z jeziora wyłowiono ciało młodego mężczyzny

2025-09-21, 09:34
Kujawsko-pomorscy strażacy zatrzymani w Białymstoku. Jest podejrzenie o gwałt

2025-09-21, 08:44
Prymas Polski na 100-lecie Mniszek Klarysek: W środku Bydgoszczy Jezus obecny dzień i noc [zdjęcia]

2025-09-21, 08:00
Ściany z opon, czołganie i dużo błota. Terenowa masakra w bydgoskim Myślęcinku [zdjęcia]

2025-09-20, 17:43

