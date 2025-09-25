Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na S5. Kierowca zginął na miejscu

2025-09-25, 13:21 Sława Skibińska-Dmitruk

Mercedes sprinter uderzył w tył scanii z naczepą

Znamy okoliczności wypadku na drodze S5 w Wąsoszu pod Nakłem nad Notecią. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Nie żyje kierowca jednego z nich.

Mercedes sprinter uderzył w tył scanii z naczepą. Jak do tego doszło - wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.



Nie żyje kierowca mercedesa. Droga w kierunku Bydgoszczy jest zablokowana. Ruch odbywa się przez Kowalewo.