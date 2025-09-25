Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Wypadek w Lisim Ogonie

2025-09-25, 08:51 Natasza Trzebuchowska

Wypadek w Lisim Ogonie/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Do czołowego zderzenia osobowego opla i ciężarówki przewożącej konstrukcje stalowe doszło w czwartek rano w Lisim Ogonie (gmina Białe Błota). Droga jest zablokowana.

W wypadku przy ul. Potulickiej w Lisim Ogonie poszkodowana została jedna osoba.



- Dziś o o godz. 7:17 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, z udziałem dwóch pojazdów w Lisim Ogonie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierująca pojazdem marki Opel Mokka - poprzez nieprawidłowe wymijanie - doprowadziła do zderzenia z pojazdem ciężarowym marki Scania - relacjonuje sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Sprawczyni z opla została przetransportowana do szpitala na badania. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących, nie mieli żadnych zastrzeżeń. Obecnie czekamy na informacje dotyczące stanu zdrowia kobiety.