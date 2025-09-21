Tragedia w Osieku nad Wisłą. Z jeziora wyłowiono ciało młodego mężczyzny

2025-09-21, 09:34 Michał Zaręba/Redakcja

Policja będzie wyjaśniała przyczyny utonięcie 23-latka w jeziorze Osieckiem pod Toruniem / Fot. Archiwum

Policja będzie wyjaśniała przyczyny utonięcie 23-latka w jeziorze Osieckiem pod Toruniem. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie.

- Około godziny 18:46 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że mężczyzna zniknął pod wodą na jeziorze Osieckim w miejscowości Osiek nad Wisłą - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Na miejsce zostały wysłane zastępy zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczej straży pożarnej oraz Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa z Włocławka. Nurkowie zeszli pod wodę z czterech łodzi. W miejscu, które wskazał sonar, zostało wyłowione ciało mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 23-latka.