Hematologia rozwija się bardzo szybko. O postępach tej dziedziny mówiono w Bydgoszczy

Specjaliści leczenia chorób krwi z całej Polski spotkali się w weekend w bydgoskim hotelu City/fot. Natasza Trzebuchowska
Specjaliści leczenia chorób krwi z całej Polski spotkali się w weekend w bydgoskim hotelu City. Konferencja #MedUpdate 2025, to, jak mówił Dominik Romiński, prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie, to święto hematologii. Pacjenci też zostali zaproszeni.
- Jest to bardzo dynamiczna dyscyplina, która praktycznie z każdym kwartałem przynosi nowe rozwiązania, nowe leki, ale też nowe podejście do sposobu leczenia - mówi Dominik Romiński, prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie. - Jeśli chodzi o możliwości, i o to w Polsce to naprawdę mamy dostęp do metod wręcz science fiction.
- Nasi pacjenci to są często młodzi ludzie, którzy mają bardzo aktywne życie rodzinne, zawodowe, i my umożliwiamy im powrót tego życia - mówi prof. Marta Sobas, kierownik Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.
- Ta konferencja jest poświęcona między innymi pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową - podkreśla Wojciech Świstek, hematolog, kierownik Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej SU nr 2. - Choroba, która kiedyś była dla większości śmiertelną, obecnie stała się chorobą przewlekłą. Część pacjentów po leczeniu, właśnie dzięki nowoczesnym terapiom może przestać brać leki i żyć tak, jakby tej choroby nie było.
Wydarzenie było skierowane nie tylko do specjalistów, ale także pacjentów, ich bliskich i społeczności skupionej wokół hematologii. Ważnym punktem programu była sesja „Pytania do hematologów”, podczas której pacjenci będą mogli zadać nurtujące ich pytania specjalistom.
