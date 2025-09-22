Hematologia rozwija się bardzo szybko. O postępach tej dziedziny mówiono w Bydgoszczy

2025-09-22, 07:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Specjaliści leczenia chorób krwi z całej Polski spotkali się w weekend w bydgoskim hotelu City. Konferencja #MedUpdate 2025, to, jak mówił Dominik Romiński, prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie, to święto hematologii. Pacjenci też zostali zaproszeni.

- Jest to bardzo dynamiczna dyscyplina, która praktycznie z każdym kwartałem przynosi nowe rozwiązania, nowe leki, ale też nowe podejście do sposobu leczenia - mówi Dominik Romiński, prezes Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie. - Jeśli chodzi o możliwości, i o to w Polsce to naprawdę mamy dostęp do metod wręcz science fiction.



- Nasi pacjenci to są często młodzi ludzie, którzy mają bardzo aktywne życie rodzinne, zawodowe, i my umożliwiamy im powrót tego życia - mówi prof. Marta Sobas, kierownik Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy.



- Ta konferencja jest poświęcona między innymi pacjentom z przewlekłą białaczką szpikową - podkreśla Wojciech Świstek, hematolog, kierownik Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej SU nr 2. - Choroba, która kiedyś była dla większości śmiertelną, obecnie stała się chorobą przewlekłą. Część pacjentów po leczeniu, właśnie dzięki nowoczesnym terapiom może przestać brać leki i żyć tak, jakby tej choroby nie było.



Wydarzenie było skierowane nie tylko do specjalistów, ale także pacjentów, ich bliskich i społeczności skupionej wokół hematologii. Ważnym punktem programu była sesja „Pytania do hematologów”, podczas której pacjenci będą mogli zadać nurtujące ich pytania specjalistom.