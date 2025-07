Zakonnicy przybyli tu prawie 1000 lat temu! Nasz wakacyjny cykl tym razem z Mogilna [zdjęcia]

2025-07-23, 09:15 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” zaprosiliśmy do Mogilna/fot. nadesłane

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” zaprosiliśmy do Mogilna, gdzie mieści się jeden z najstarszych klasztorów benedyktyńskich w Polsce, założony w XI wieku przez Kazimierza Odnowiciela. Można go zwiedzić, można też na kilka dni… zamieszkać w „zakonnym hostelu”.

Obecnie klasztor należy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. O tutejszych zabytkach opowiedział nam ojciec Ireneusz Naumowicz, gwardian klasztoru i proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła. – Mamy do czynienia z jednym z najstarszych kościołów w Polsce. To – po klasztorze w Tyńcu – był drugi klasztor benedyktynów w Polsce, którzy przybyli tu w 1047 roku. Fundatorem tego klasztoru i kościoła był Kazimierz Odnowiciel, natomiast Bolesław Śmiały uposażył go 20 lat później – mówił.



Dzieje obiektu toczyły się rozmaicie… – Niespełna 200 lat później splądrował go niejaki Władysław Odonic – to była napaść rycerska na klasztor i kościół. Obecny stan kościoła jest skutkiem bardzo wielu zabiegów – budowlanych, później remontowych, różnych pomysłów – troszkę zmienił wygląd – opowiadał. Klasztor ucierpiał mniej, niż kościół. – Po II wojnie światowej, kiedy przejęły go władze, obiekt niszczał, był też przebudowywany na użytek internatu, szkoły, ośrodka kultury. Przetrwały mury zewnętrzne – mówił gwardian.



Kościół obecnie ma dwie wieże, pierwotnie była tylko jedna. Można doszukać się tu aż trzech stylów architektonicznych – romańskiego (kamień), gotyckiego (cegła) i barokowego. – Sprzeczności architektonicznych jest bardzo wiele – podkreślił ojciec Naumowicz.



Na terenie klasztoru odkryto także najstarszą studnię w Polsce – z XI wieku. Służyła mnichom jako źródło wody pitnej i miała kluczowe znaczenie dla ich codziennego życia. Jej konstrukcja była bardzo solidna, co pozwoliło jej przetrwać do dziś.



Klasztor przez wieki był ważnym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego. Obecnie jest atrakcję turystyczną, przyciągającą turystów z całego kraju. Można nie tylko go zwiedzić, ale i… zamieszkać w „zakonnym hostelu” – w klasztorze odbywają się warsztaty czy rekolekcje.



W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” przez całe wakacje odwiedzamy miejsca atrakcyjne, intrygujące, ciekawe z naszego regionu. Takie, które są turystycznymi „perełkami”, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Albo wiedzą, słyszeli, ale nigdy tam nie byli.