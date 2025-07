Mare Polonorum: najbardziej urokliwe jezioro w Kujawsko-Pomorskiem

2025-07-22, 09:00 Tomasz Kaźmierski / Redakcja

Andrzej Sieradzki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia podczas rozmowy z Tomaszem Kaźmierskim. / Fot. Tomasz Kaźmierski

Tym razem w naszym „Wakacyjnym przewodniku po regionie" zaglądamy na teren Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Co warto tam zobaczyć? Sprawdźcie z nami.

Park obejmuje jezioro Gopło – jedno z największych jezior w kraju – oraz przylegające do niego tereny, bogate w roślinność, ptactwo i unikalne walory krajobrazowe. To idealne miejsce dla miłośników natury, ciszy i pieszych wędrówek.



- To najbardziej urokliwe jezioro naszego województwa. Urok Gopła polega na tym, że jest tutaj wiele zatok, bagien, nieużytków, które powodują, że swoje miejsce do życia znajduje wiele ptaków - opowiada Andrzej Sieradzki, dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. - Ma 25 km długości. Jest jeziorem polodowcowym, rynnowym. Jego średnia głębokość wynosi 3,6 metra, ale w najgłębszych miejscach dochodzi nawet do 17 metrów.



Gdybyśmy chcieli przejść je pieszo naokoło po linii brzegowej, to musielibyśmy pokonać ok. 90 km. Jeszcze 200 lat temu jezioro było o wiele większe. Dlatego też m.in. kronikarz Jan Długosz określił je jako Polskie Morze - Mare Polonorum.



Jednym z najbardziej malowniczych zakątków parku jest półwysep Potrzymiech, który głęboko wcina się w wody Gopła. Półwysep przyciąga nie tylko turystów, ale i fotografów, ornitologów oraz osoby poszukujące wytchnienia od miejskiego zgiełku.



Nadgoplański Park Tysiąclecia ma również znaczenie historyczne – okolice Gopła były zamieszkane już w czasach pierwszych Piastów. To miejsce, gdzie przyroda i historia łączą się w harmonijną całość.



Cała rozmowa o urokach i atrakcjach tego miejsca poniżej.

