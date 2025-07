Jak Brześć Kujawski, to Władysław Łokietek! Odkrywamy jedno z najstarszych miast Kujaw [zdjęcia]

2025-07-25, 09:12 Agnieszka Marszał/Redakcja

Brześć Kujawski/fot. Agnieszka Marszał Tutejsze atrakcje przypominają o bogatych znaleziskach archeologicznych na tych terenach/fot. Agnieszka Marszał

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie” odwiedziliśmy Brześć Kujawski – perłę polskiej archeologii, gdzie znaleziono ślady osadnictwa sprzed aż 6500 lat! To także miejsce narodzin Władysława Łokietka, które odegrało kluczową rolę w jego drodze do zjednoczenia kraju.

Władysław Łokietek, przyszły król, urodził się tutaj ok. roku 1260. – Mieszkał tu przez pierwsze lata swojej młodości – dlatego znajduje się tutaj Kamień Łokietka, na pamiątkę tego, że tutaj mieszkał, tutaj odpoczywał – opowiadała nam Dagmara Borowicz z Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło”, pasjonatka historii i przewodniczka.



– Legenda mówi, że Łokietek często na tym kamieniu odpoczywał, myślał przede wszystkim o odbudowie Polski. Ten kamień nie jest może piękny, ogromny, ale ma niesamowitą tradycję i jest bardzo ważny dla mieszkańców – najstarsi z nich mówią: ten kamień był, odkąd tylko pamiętam – dodała.



Matka Łokietka, Eufrozyna, była bardzo związana z klasztorem dominikanów, którzy pełnili w mieście posługę duchowną. Prawdopodobnie spoczywa ona właśnie w tym klasztorze, dotąd nie udało się tego jednak zweryfikować. Syn Łokietka, Kazimierz Wielki urodził się w pobliskim Kowalu, ale przewodniczka podkreśliła, że Brześć był dla niego także bardzo ważnym miastem – to tutaj, w farze, nadał prawa miejskie Bydgoszczy.



Brześć obchodzi w tym roku 775-lecie – to jedno z najstarszych miast na Kujawach. Te tereny zamieszkane były jednak już tysiące lat wcześniej: ślady osadnictwa na tych ziemiach pochodzą sprzed 6500 lat. To tu mieszkała elita neolitu, o czym świadczą znalezione tutaj budowle okresu neolitycznego i grobowce megalityczne.



